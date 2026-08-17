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Barış Alper için transfer gerçeği

Everton ve Tottenham, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgileniyor ancak milli futbolcu için henüz yapılan resmi bir teklif bulunmuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 08:23
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Barış Alper için transfer gerçeği
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili transfer gerçekleri ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcuya İngiliz ekipleri Everton ve Tottenham'ın ilgisi bulunuyor.

Everton, 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 35+5 milyon euro sözlü teklifte bulundu. Yönetim resmi teklif beklerken bu konuda kulübe henüz resmi bir girişim ulaşmadı.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 12 gol attı ve 16 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.  

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