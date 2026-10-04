Emiliano Martinez: 'Messi'yi öpücüklere boğacağız'

Arjantin Milli Takımı'nın 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, 7 Ekim'de Benin karşısında milli takım kariyerinin son resmi maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Veda karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Emiliano Martinez, Messi'ye unutulmaz bir gün yaşatmak istediklerini belirtti.
"ONU MUTLU EDECEĞİZ"
Arjantinli kaleci, "Bu anın tadını sonuna kadar çıkarması için elimizden geleni yapacağız. Ona sevgi ve ilgi göstereceğiz, kendisini öpücüklere boğacağız ve onu mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"ONU MUTLU EDECEĞİZ"
Arjantinli kaleci, "Bu anın tadını sonuna kadar çıkarması için elimizden geleni yapacağız. Ona sevgi ve ilgi göstereceğiz, kendisini öpücüklere boğacağız ve onu mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.