Barış Alper Yılmaz'a özel izin

A Milli formayla son derece kötü bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın morali dibe vurmuş durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı kart cezası nedeniyle Milli Takım kampından ayrılan 26 yaşındaki futbolcunun kafasını toparlaması için Okan Buruk kendisine özel izin verdi.
Barış Alper, birkaç gün dinlendikten sonra tekrar Kemerburgaz'ın yolunu tutacak.
Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan milli futbolcu, skor katkısı sağlayamadı. Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta fileleri havalandırmıştı.
Barış Alper, birkaç gün dinlendikten sonra tekrar Kemerburgaz'ın yolunu tutacak.
Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan milli futbolcu, skor katkısı sağlayamadı. Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta fileleri havalandırmıştı.