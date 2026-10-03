İsviçre, evinde Slovenya'yı devirdi!

İsviçre ile Slovenya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'un 3. haftasında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Thermoplan Arena'da oynanan mücadeleyi İsviçre 2-1 kazandı.
İLK YARIDA ÜÇ GOL
Karşılaşmaya hızlı başlayan Slovenya, 2. dakikada Zan Vipotnik'in golüyle 1-0 öne geçti.
İsviçre, 10. dakikada Erik Janza'nın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.
38. dakikada Dan Ndoye sahneye çıktı ve İsviçre'yi 2-1 öne geçirdi.
İlk yarı İsviçre'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İSVİÇRE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
İkinci yarıda iki takım da skor üretmekte zorlandı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre, Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla İsviçre puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Slovenya ise 4 puanda kaldı.
İLK YARIDA ÜÇ GOL
Karşılaşmaya hızlı başlayan Slovenya, 2. dakikada Zan Vipotnik'in golüyle 1-0 öne geçti.
İsviçre, 10. dakikada Erik Janza'nın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.
38. dakikada Dan Ndoye sahneye çıktı ve İsviçre'yi 2-1 öne geçirdi.
İlk yarı İsviçre'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İSVİÇRE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
İkinci yarıda iki takım da skor üretmekte zorlandı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre, Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla İsviçre puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Slovenya ise 4 puanda kaldı.