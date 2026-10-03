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İsviçre, evinde Slovenya'yı devirdi!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, Slovenya'yı 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 23:39
Fotoğraf: Imago
İsviçre, evinde Slovenya'yı devirdi!
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İsviçre ile Slovenya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'un 3. haftasında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Thermoplan Arena'da oynanan mücadeleyi İsviçre 2-1 kazandı.

İLK YARIDA ÜÇ GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Slovenya, 2. dakikada Zan Vipotnik'in golüyle 1-0 öne geçti.

İsviçre, 10. dakikada Erik Janza'nın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.

38. dakikada Dan Ndoye sahneye çıktı ve İsviçre'yi 2-1 öne geçirdi.

İlk yarı İsviçre'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İSVİÇRE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

İkinci yarıda iki takım da skor üretmekte zorlandı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre, Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla İsviçre puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Slovenya ise 4 puanda kaldı.

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