Manchester City'ye bir şok daha: Vergi soruşturması gündemde!

Manchester City'ye yönelik olası yaptırımlar, yalnızca sportif cezalarla sınırlı kalmayabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sports'un haberine göre İngiltere Parlamentosu Hazine Komitesi, ülkenin vergi, ödeme ve gümrük işlemlerinden sorumlu kurumu HMRC'ye başvurarak Premier League'in Manchester City hakkındaki soruşturmasının vergi açısından doğurabileceği sonuçları sordu.
Bu gelişme, İngiliz vergi makamlarının Manchester ekibinin Premier League'in mali kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunduğu dokuz sezon boyunca ödemesi gereken vergileri doğru şekilde ödeyip ödemediğini inceleyebileceği anlamına geliyor.
MANCINI'NİN İKİ SÖZLEŞMESİ GÜNDEMDE
Olası incelemede gündeme gelebilecek örneklerden biri, Roberto Mancini'nin 2018 yılında Football Leaks belgeleri üzerinden Der Spiegel tarafından ortaya çıkarılan iki ayrı sözleşmesi.
Yayımlanan bazı e-postalar, İtalyan teknik adamın iki sözleşmesinin bulunduğuna işaret ediyordu. Bunlardan ilki, Manchester City'yi çalıştırması karşılığında 1,45 milyon sterlin aldığı sözleşmeydi. İkinci sözleşme kapsamında ise Mancini ile bağlantılı bir şirkete yılda 1,75 milyon sterlin ödendiği öne sürülüyordu.
HENÜZ SORUŞTURMA BAŞLATILMADI
Ancak Mancini'nin sözleşmeleri, şu aşamada yalnızca bir örnek niteliğinde. Vergi boyutuyla ilgili durum, şimdilik söz konusu bilgilerin mevcut olmasının ötesine geçmiş değil.
Bu gelişme, İngiliz vergi makamlarının Manchester ekibinin Premier League'in mali kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunduğu dokuz sezon boyunca ödemesi gereken vergileri doğru şekilde ödeyip ödemediğini inceleyebileceği anlamına geliyor.
MANCINI'NİN İKİ SÖZLEŞMESİ GÜNDEMDE
Olası incelemede gündeme gelebilecek örneklerden biri, Roberto Mancini'nin 2018 yılında Football Leaks belgeleri üzerinden Der Spiegel tarafından ortaya çıkarılan iki ayrı sözleşmesi.
Yayımlanan bazı e-postalar, İtalyan teknik adamın iki sözleşmesinin bulunduğuna işaret ediyordu. Bunlardan ilki, Manchester City'yi çalıştırması karşılığında 1,45 milyon sterlin aldığı sözleşmeydi. İkinci sözleşme kapsamında ise Mancini ile bağlantılı bir şirkete yılda 1,75 milyon sterlin ödendiği öne sürülüyordu.
HENÜZ SORUŞTURMA BAŞLATILMADI
Ancak Mancini'nin sözleşmeleri, şu aşamada yalnızca bir örnek niteliğinde. Vergi boyutuyla ilgili durum, şimdilik söz konusu bilgilerin mevcut olmasının ötesine geçmiş değil.