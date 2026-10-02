İşte Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol arasındaki yazışmalar!

İstanbul'da "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Sonrasında Yasin Kol'un Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yasin Kol ile yaptığı görüşmeler gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yasin Kol'un, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı. Yasin Kol'un "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.
YASİN KOL İLE FERHAT GÜNDOĞDU'NUN YAZIŞMALARI
Cuma günü sabah saatlerinde Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında usule ve düzenlemelere aykırı şekilde hakem atamalarında müdahale ettiklerine dair yazışma ortaya çıktı.
Bu yazışmalarda Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol'un usule ve düzenlemelere aykırı şekilde hakem atamalarında müdahale ettikleri görüldü.
Soruşturma dosyasında yer alan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin yer aldığı bir atama değerlendirmesi yapıldığı ortaya çıktı.
Yasin Kol'un bu görüşmede Ferhat Gündoğdu'ya "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.
📅 26 Mayıs 2025
• Gündoğdu, Kol'dan kendisini görüntülü aramasını istedi.
• Görüşmenin ardından Kol; hakem, VAR ve AVAR isimlerinden oluşan bir liste göndererek, "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" dedi.
• Gündoğdu'nun "Başka kim olabilir?" mesajına Kol, "Erkan Engin olsun başkanım" yanıtını verdi.
• Akşam saatlerinde Kol, "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" mesajını gönderdi.
📅 27 Mayıs 2025
• Gündoğdu, "Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin?" diye sordu.
• Kol, "Atilla olsun başkanım" yanıtını verdi.
• Gündoğdu, "Ok" şeklinde cevap verdi.
📅 29 Mayıs 2025
• Gündoğdu, Kol'dan kendisini aramasını istedi.
• İkili arasında 48 saniyelik görüntülü görüşme gerçekleşti.
📅 1 Ekim 2025
• Kol yeniden hakem, VAR ve AVAR isimlerinden oluşan bir liste göndererek, "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım" dedi.
• Aynı gece ikili arasında 1 dakika 7 saniyelik sesli görüşme yapıldı.
Tespit tutanağındaki yazışmalar, hakem atama sürecine ilişkin soruşturma dosyasında yer aldı.
HAKEM YASİN KOL'UN İFADESİ
Ayrıca Yasin Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi.
7258 SAYILI KANUNA MUHALEFET = YASADIŞI BAHİS
Yasin Kol'un gözaltına alınma nedenlerinden biri olan "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçunun yasadışı bahis olduğu ortaya çıktı.
NELER YAŞANDI?
FERHAT GÜNDOĞDU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.
Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.
Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.
MHK Başkanı Gündoğdu ve 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
YASİN KOL İLE FERHAT GÜNDOĞDU'NUN YAZIŞMALARI
Cuma günü sabah saatlerinde Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında usule ve düzenlemelere aykırı şekilde hakem atamalarında müdahale ettiklerine dair yazışma ortaya çıktı.
Bu yazışmalarda Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol'un usule ve düzenlemelere aykırı şekilde hakem atamalarında müdahale ettikleri görüldü.
Soruşturma dosyasında yer alan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin yer aldığı bir atama değerlendirmesi yapıldığı ortaya çıktı.
Yasin Kol'un bu görüşmede Ferhat Gündoğdu'ya "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.
📅 26 Mayıs 2025
• Gündoğdu, Kol'dan kendisini görüntülü aramasını istedi.
• Görüşmenin ardından Kol; hakem, VAR ve AVAR isimlerinden oluşan bir liste göndererek, "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" dedi.
• Gündoğdu'nun "Başka kim olabilir?" mesajına Kol, "Erkan Engin olsun başkanım" yanıtını verdi.
• Akşam saatlerinde Kol, "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" mesajını gönderdi.
📅 27 Mayıs 2025
• Gündoğdu, "Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin?" diye sordu.
• Kol, "Atilla olsun başkanım" yanıtını verdi.
• Gündoğdu, "Ok" şeklinde cevap verdi.
📅 29 Mayıs 2025
• Gündoğdu, Kol'dan kendisini aramasını istedi.
• İkili arasında 48 saniyelik görüntülü görüşme gerçekleşti.
📅 1 Ekim 2025
• Kol yeniden hakem, VAR ve AVAR isimlerinden oluşan bir liste göndererek, "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım" dedi.
• Aynı gece ikili arasında 1 dakika 7 saniyelik sesli görüşme yapıldı.
Tespit tutanağındaki yazışmalar, hakem atama sürecine ilişkin soruşturma dosyasında yer aldı.
HAKEM YASİN KOL'UN İFADESİ
Ayrıca Yasin Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi.
7258 SAYILI KANUNA MUHALEFET = YASADIŞI BAHİS
Yasin Kol'un gözaltına alınma nedenlerinden biri olan "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçunun yasadışı bahis olduğu ortaya çıktı.
NELER YAŞANDI?
FERHAT GÜNDOĞDU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.
Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.
Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.
MHK Başkanı Gündoğdu ve 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.