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Fenerbahçe'de transfer kararı!

Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ile ekibi işini şansa bırakmayacak, devre arasında takviye yapacak. Sarı-lacivertliler, orta saha ile birlikte 10 numara ve sol kanat için de takviye düşünüyor.

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calendar 02 Ekim 2026 09:16
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de transfer kararı!
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Milli araya Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyetin yanında, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybının moraliyle giren Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular sahada alınacak sonuçlara odaklanırken, Başkan Aziz Yıldırım ile ekibinin devre arası için çalışmalara erken başladığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpte herkes 'Sezon sonunda şampiyon olacağız' derken, yönetimin işini şansa bırakmayacağı bildirildi.

DEVREDE TRANSFER

Ligde ikinci yarının daha zorlu geçeceği görüşünde birleşen sarı-lacivertli idarecilerin devre arasında mutlaka takviye yapacağı ifade edildi.

ORTA SAHA, 10 NUMARA, SOL KANAT

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, 10 numara ve sol kanat için de transfer düşünüyor.

Marco Asensio'nun sakatlığında 10 numarada tek alternatif İrfan Can Kahveci kalırken, yönetim aynı sorunu 2. devrede yaşamamak için bu bölgeye yeni bir isim daha alacak.

SOL KANAT İÇİN TRANSFER

Sağ kanatta Mason Greenwood performansıyla göz doldururken, Fenerbahçe şu ana kadar sol kanattan aynı katkıyı alamadı. Bu nedenle sarı-lacivertlilerin 2. hedefi de sol kanadı ayağa kaldıracak yeni bir ismi kadroya katmak.

AZİZ YILDIRIM'IN MESAJI

Başkan Aziz Yıldırım da pazar günkü mali genel kurulda transfer yapacaklarının sinyallerini verirken, "Ocak ayı geldiğinde gereken operasyonu yaparız. Kasada şu anda 77 milyon euro paramız var. Ayrıca 50-60 milyon da limitimiz var. Hepinizin içi rahat olsun. Şampiyonluk için ne gerekiyorsa fedakarlıktan kaçınmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.  

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