CANLI
İrlanda
2
Avusturya
0
CANLI
Danimarka
1
Portekiz
2
CANLI
Galler
1
Norveç
1
CANLI
Almanya
1
Sırbistan
0
CANLI
Yunanistan
2
Hollanda
0

Lionel Messi'den yeni yatırım: İspanyol kulübünü satın aldı

Arjantinli yıldız Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'nin yeni sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 22:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Lionel Messi'den yeni yatırım: İspanyol kulübünü satın aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol kulübü, Messi'nin yeni sahibi olduğunu yaptığı açıklamayla duyurdu.

"YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYOR"

CD Eldense'den yapılan açıklamada, "CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor." ifadeleri kullanıldı.

1921 yılında kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

MESSI'NİN KULÜP YATIRIMLARI

Messi, nisan ayında İspanya 5. Ligi ekiplerinden UE Cornella'yı da satın almıştı.

Arjantinli futbolcu ayrıca 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.