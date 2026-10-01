Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı.
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İspanyol kulübü, Messi'nin yeni sahibi olduğunu yaptığı açıklamayla duyurdu.
"YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYOR"
CD Eldense'den yapılan açıklamada, "CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor." ifadeleri kullanıldı.
1921 yılında kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.
MESSI'NİN KULÜP YATIRIMLARI
Messi, nisan ayında İspanya 5. Ligi ekiplerinden UE Cornella'yı da satın almıştı.
Arjantinli futbolcu ayrıca 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında yer alıyor.
Lionel Messi'den yeni yatırım: İspanyol kulübünü satın aldı
Arjantinli yıldız Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'nin yeni sahibi oldu.
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı.
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İspanyol kulübü, Messi'nin yeni sahibi olduğunu yaptığı açıklamayla duyurdu.
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