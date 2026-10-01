Lionel Messi'den yeni yatırım: İspanyol kulübünü satın aldı

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol kulübü, Messi'nin yeni sahibi olduğunu yaptığı açıklamayla duyurdu.



"YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYOR"



CD Eldense'den yapılan açıklamada, "CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor." ifadeleri kullanıldı.



1921 yılında kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.



MESSI'NİN KULÜP YATIRIMLARI



Messi, nisan ayında İspanya 5. Ligi ekiplerinden UE Cornella'yı da satın almıştı.



Arjantinli futbolcu ayrıca 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında yer alıyor.



