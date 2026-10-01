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Anadolu Efes, EuroLeague'de Kızılyıldız'a mağlup!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında deplasmanda Kızılyıldız'a 77-72 mağlup oldu. Sırp temsilcisi organizasyondaki ilk galibiyetini alırken Anadolu Efes ikinci yenilgisini yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 23:12
Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, EuroLeague'de Kızılyıldız'a mağlup!
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EuroLeague'in 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belgrad Arena'da oynanan çift maç haftasının ikinci mücadelesinde Anadolu Efes, Sırp temsilcisine 77-72 mağlup oldu.

İLK ÇEYREK EFES'İN

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Kızılyıldız, devre arasına 37-36 önde girdi.

KIZILYILDIZ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Üçüncü çeyrekte de skor avantajını koruyan ev sahibi ekip, son periyoda 56-53 üstün girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Kızılyıldız, karşılaşmadan 77-72 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kızılyıldız EuroLeague'deki ilk galibiyetini alırken Anadolu Efes ikinci yenilgisini yaşadı.

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