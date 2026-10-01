EuroLeague'in 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belgrad Arena'da oynanan çift maç haftasının ikinci mücadelesinde Anadolu Efes, Sırp temsilcisine 77-72 mağlup oldu.
İLK ÇEYREK EFES'İN
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Kızılyıldız, devre arasına 37-36 önde girdi.
KIZILYILDIZ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Üçüncü çeyrekte de skor avantajını koruyan ev sahibi ekip, son periyoda 56-53 üstün girdi.
Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Kızılyıldız, karşılaşmadan 77-72 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Kızılyıldız EuroLeague'deki ilk galibiyetini alırken Anadolu Efes ikinci yenilgisini yaşadı.
İLK ÇEYREK EFES'İN
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Kızılyıldız, devre arasına 37-36 önde girdi.
KIZILYILDIZ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Üçüncü çeyrekte de skor avantajını koruyan ev sahibi ekip, son periyoda 56-53 üstün girdi.
Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Kızılyıldız, karşılaşmadan 77-72 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Kızılyıldız EuroLeague'deki ilk galibiyetini alırken Anadolu Efes ikinci yenilgisini yaşadı.