2026 Ramazan Bayramı ne zaman? 3 Aylar ne zaman başlıyor?

Her yıl merakla beklenen ve Müslümanlar için özel bir dönemi simgeleyen Üç Aylar, 2026 yılında da gönüllerde yerini almaya hazırlanıyor. Bu kutsal ayların ardından gelen Ramazan, oruç, ibadet ve toplumsal paylaşım ruhuyla öne çıkıyor. Peki, 2026 Ramazan ne zaman başlıyor ve Üç Aylar hangi tarihlerde olacak?

2026 yılında Üç Aylar, Hicri takvime göre Recep ayının başlamasıyla birlikte 21 Aralık Perşembe günü başlıyor. Ardından Şaban ayı 20 Ocak Salı günü başlayacak. Bu dönemin ardından beklenen Ramazan ayı ise 19 Şubat Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek.

Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma tarihinde başlayacak, 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.