Haber Tarihi: 24 Kasım 2025 11:35 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 11:35

2026 Ramazan Bayramı ne zaman? 3 Aylar ne zaman başlıyor?

Maneviyatın yükseldiği üç hoş ay, 2026 yılında da İslam alemi için yaklaşıyor. Ramazan ayı için geri sayım başladı. Peki 2026'da Ramazan Bayramı ne zaman? 3 Aylar ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

Her yıl merakla beklenen ve Müslümanlar için özel bir dönemi simgeleyen Üç Aylar, 2026 yılında da gönüllerde yerini almaya hazırlanıyor. Bu kutsal ayların ardından gelen Ramazan, oruç, ibadet ve toplumsal paylaşım ruhuyla öne çıkıyor. Peki, 2026 Ramazan ne zaman başlıyor ve Üç Aylar hangi tarihlerde olacak?

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Üç Aylar, Hicri takvime göre Recep ayının başlamasıyla birlikte 21 Aralık Perşembe günü başlıyor. Ardından Şaban ayı 20 Ocak Salı günü başlayacak. Bu dönemin ardından beklenen Ramazan ayı ise 19 Şubat Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma tarihinde başlayacak, 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.
