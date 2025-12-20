Fenerbahçe devrede: Musaba için 5 milyon euro!

Fenerbahçe kanat takviyesi için rotayı yurt içine çevirdi ve Samsunsporlu Anthony Musaba için girişimlere başladı.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da onay verdiği 25 yaşındaki futbolcu, sağ ve sol kanatta görev alabilmesi ve her iki ayağını da etkili kullanabilmesi nedeniyle ön plana çıkıyor.
SERBEST KALMA MADDESİ
Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu rakamın ödenmesi halinde bonservis pazarlığına girmeden kadrosuna katabilecek.
Samsunspor forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
