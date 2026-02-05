05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-024'

Mustafa Gürsel'den Bandırmaspor taraftarına mesaj

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı deplasman maçının hazırlıklarını sürdürdü.

calendar 05 Şubat 2026 21:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mustafa Gürsel'den Bandırmaspor taraftarına mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
 
Bandırmaspor, Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takım halinde taktiksel varyasyonlar ve kondisyon egzersizleri yaptı.
 
Teknik ekip, oyuncuların performansını yakından takip ederek eksik bölgeleri belirlerken, yaklaşık 2 saat süren antrenmanda oyuncuların hırslı ve motive çalıştığı görüldü.
 
Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, AA muhabirine, her hafta önemli bir maça çıktıklarını, bu süreçte yüksek moralin önemli olduğunu söyledi.
 
Taraftarların, onlara en ihtiyaç duydukları dönemde devreye girmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Gürsel, "Güzel bir sinerji oluştu. Şimdiki amacımız bunu ciddi bir şekilde bir sonraki haftalara taşıyabilmek. Disiplinli, iyi bir şekilde çalışarak, her rakibe saygılı bir şekilde yapabileceğimizin en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
 
Gürsel, orta sahada bazı eksiklikleri olduğunu belirterek, son maçta Amaral'ın sakatlanmasının ardından maçtaki performansta düşüş yaşandığını söyledi.
 
Keçiörengücü'nün bu ligin önemli takımlarından biri olduğunu dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:
 
"Kolay bir deplasman değil. Ankara Keçiörengücü deplasmanı hiçbir zaman kolay olmamıştır. Ekip olarak bunun bilincindeyiz. Güzel, zevkli ve mücadeleci bir maç bizi bekliyor. Ankara'ya puan ve puanlar için gidiyoruz. İnşallah düşündüklerimizi sahaya yansıtırız. Rakibimizin de hedefleri var, bizim de hedeflerimiz var. Güzel bir oyun, güzel bir sonuçla oradan dönmek istiyoruz."
 
Gürsel, taraftarların tribünde "Mustafa Gürsel, o Süper Lig'i bize de göster" tezahüratı için ise, "Aslında çok güzel bir tezahürat çünkü başka yerlerdeki şampiyonluklar buradaki şampiyonlukla bir olmayacak. Bu şehir Süper Lig'i hiç bundan önce görmedi. Bir ilki başarmak için uğraşıyoruz. Bundan önceki yıllarda iki defa ucundan döndük. Burada bunu başarabilirsek bizim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.