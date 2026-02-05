- Ekşioğlu: "Gerçekten takım olarak çok iyi oynuyoruz"

Fenerbahçe Kulübünün basketbolcuları Sevgi Uzun ve Mert Emre Ekşioğlu, takımlarının bu sezon iyi performans gösterdiğini belirtti.Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbolcusu Sevgi Uzun ile erkek basketbol takımı oyuncularından Mert Emre Ekşioğlu, Kadıköy'de katıldıkları bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Sevgi Uzun, bu sezon Avrupa'da yola çok iyi bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "" ifadelerini kullandı.Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Chicago Sky takımında parkeye çıkan Uzun, ABD'de forma giymekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "" diye konuştu.Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin kalitesinin son yıllarda yükseldiğini aktaran milli oyuncu, "." dedi.Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu da, takım olarak çok iyi bir durumda olduklarını kaydederek, "" şeklinde konuştu.Ligde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçına değinen Ekşioğlu şunları kaydetti: