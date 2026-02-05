Ahmed Kutucu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçında yaşanan talihsiz çarpışmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



Karşılaşmada İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ile yaşadığı pozisyona değinen Ahmed Kutucu, önemli bir sağlık sorunu olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:



"ALLAH'A ŞÜKÜR BİR SORUNUM YOK"



"İsa kardeşimle talihsiz bir an yaşadık. Futbolun içinde olan bir durum. Allah'a şükür önemli bir sorunum yok.



Sahanın içinde ilk anda bana müdahale eden futbolcu kardeşlerime, sağlık heyetine, hastanede sabaha kadar beni yalnız bırakmayan hastane personeline ve mesajlarını esirgemeyen tüm futbolseverlere teşekkür ederim.



İsa Doğan kardeşime acil şifalar diliyorum."







NE OLMUŞTU?



Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray – İstanbulspor maçının 46. dakikasında, Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan çarpışmış, pozisyonun ardından iki futbolcu da yerde kalmıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ahmed Kutucu kenara alınırken, İsa Doğan için ambulans sahaya girmiş ve kaleci sedyeyle oyundan çıkarılmıştı.







Yayıncı kuruluştan aktarılan bilgilere göre; İsa Doğan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edilirken, Ahmed Kutucu'nun ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Galatasaray teknik heyeti risk almamış, Ahmed Kutucu 52. dakikada oyundan çıkmıştı.





🎥Galatasaraylı Ahmed Kutucu ve İstanbulspor'un kalecisi İsa Doğan çarpıştı!



İsa Doğan bilinci açık şekilde hastaneye kaldırılırken, Ahmed Kutucu tedbir amaçlı oyundan çıktı.



🙏Geçmiş olsun.pic.twitter.com/M4RJKAtRX7



— Sporx (@sporx) February 4, 2026