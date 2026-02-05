05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-363'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Ahmed Kutucu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Galatasaray'da Ahmed Kutucu, İstanbulspor maçındaki çarpışma sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Milli futbolcu, "Allah'a şükür önemli bir sorunum yok" diyerek taraftarlara mesaj verdi.

calendar 05 Şubat 2026 12:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Ahmed Kutucu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçında yaşanan talihsiz çarpışmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Karşılaşmada İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ile yaşadığı pozisyona değinen Ahmed Kutucu, önemli bir sağlık sorunu olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"ALLAH'A ŞÜKÜR BİR SORUNUM YOK" 

"İsa kardeşimle talihsiz bir an yaşadık. Futbolun içinde olan bir durum. Allah'a şükür önemli bir sorunum yok.

Sahanın içinde ilk anda bana müdahale eden futbolcu kardeşlerime, sağlık heyetine, hastanede sabaha kadar beni yalnız bırakmayan hastane personeline ve mesajlarını esirgemeyen tüm futbolseverlere teşekkür ederim.

İsa Doğan kardeşime acil şifalar diliyorum."



NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray – İstanbulspor maçının 46. dakikasında, Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan çarpışmış, pozisyonun ardından iki futbolcu da yerde kalmıştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ahmed Kutucu kenara alınırken, İsa Doğan için ambulans sahaya girmiş ve kaleci sedyeyle oyundan çıkarılmıştı.



Yayıncı kuruluştan aktarılan bilgilere göre; İsa Doğan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edilirken, Ahmed Kutucu'nun ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Galatasaray teknik heyeti risk almamış, Ahmed Kutucu 52. dakikada oyundan çıkmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
