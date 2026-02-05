05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Galatasaray'dan Türkiye Kupası'nda galibiyet zinciri

Türkiye Kupası'nda çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, kazandığı İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı

calendar 05 Şubat 2026 10:44
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Türkiye Kupası'nda galibiyet zinciri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü haftasında konuk ettiği 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yoluna 3'te 3 ile devam ederek puanını 9'a çıkardı.

SARI-KIRMIZILAR 3'TE 3 YAPTI

Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray, ilk hafta evinde RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup etmişti. Ardından Fethiyespor deplasmanına giden sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Son olarak evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenen Galatasaray, A Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son haftasında 2 Mart Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'un konuğu olacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA YENİLMEZ

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle birlikte Türkiye Kupası'nda 9'uncu maçından da yenilgi yüzü görmeden ayrıldı. Son olarak 2023-2024 sezonunda 29 Şubat'ta oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Galatasaray, sonrasında kupada çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

Son olarak İstanbulspor'u da yenen Galatasaray, seriyi 9 maça çıkarmış oldu. Ayrıca Galatasaray, Türkiye Kupası'nda üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.