Galatasaray'dan Türkiye Kupası'nda galibiyet zinciri

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü haftasında konuk ettiği 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yoluna 3'te 3 ile devam ederek puanını 9'a çıkardı.
SARI-KIRMIZILAR 3'TE 3 YAPTI
Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray, ilk hafta evinde RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup etmişti. Ardından Fethiyespor deplasmanına giden sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Son olarak evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yenen Galatasaray, A Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son haftasında 2 Mart Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'un konuğu olacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA YENİLMEZ
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle birlikte Türkiye Kupası'nda 9'uncu maçından da yenilgi yüzü görmeden ayrıldı. Son olarak 2023-2024 sezonunda 29 Şubat'ta oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Galatasaray, sonrasında kupada çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.
Son olarak İstanbulspor'u da yenen Galatasaray, seriyi 9 maça çıkarmış oldu. Ayrıca Galatasaray, Türkiye Kupası'nda üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.
