04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
2-390'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
1-190'
04 Şubat
M.City-Newcastle
3-1
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
2-0
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0
04 Şubat
Nice-Montpellier
3-2
04 Şubat
Lyon-Laval
2-0
04 Şubat
Troyes-Lens
2-490'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-3
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-1

İlyas Öztürk: "Galatasaray'a karşı gençlerle buraya geldik"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan İstanbulspor'da teknik sorumlu İlyas Öztürk, karşılaşmada daha çok genç ve az süre alan oyunculara forma verdiklerini söyledi.

calendar 05 Şubat 2026 00:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan İstanbulspor'un teknik sorumlusu İlyas Öztürk, karşılaşmada genç oyunculara şans verdiklerini belirtti.
 
İlyas Öztürk, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Maç içerisinde çarpışan Galatasaraylı Ahmed Kutucu ve İstanbulsporlu İsa Doğan'ın durumuna değinen Öztürk, "İki oyuncunun da sağlık durumunun iyi olması sevindirici. Galatasaray ile oynarken daha çok genç kardeşlerimizle buraya geldik. Daha az süre bulan kardeşlerimiz oynadı. Maçta topa sahipken 3-4-3, top rakibe geçtiğinde de 4-5-1 formasyonunda oynadık. Savunma olarak istediğimizi aslında aldık. Yediğimiz golleri anlatmak, farklı bir yere gider. Biz, ekibimizden memnunuz. Lige odaklandık. Galibiyetinden ötürü Galatasaray'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
