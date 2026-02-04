04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-149'
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-08'

Metin Diyadin: "Fenerbahçe maçı zorluk derecesi yüksek"

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, gruptan çıkma ihtimallerinin yüksek olduğunu söyledi.

calendar 04 Şubat 2026 21:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Metin Diyadin: 'Fenerbahçe maçı zorluk derecesi yüksek'
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, "Büyük ihtimal bu gruptan çıkacağız. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız." dedi.
 
Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyadin, Türkiye Kupası'nda birçok takım gibi ligde az süre alan oyuncular ile genç isimlere şans verdiklerini belirtti.
 
Diyadin, karşılaşmaya ilişkin, "Güzel bir maç oldu, 2-0 öne geçtik. Genç çocuklar hatalar yapabilir, 2-2 oldu. İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti. Maçı çevirebilirdik ama olmadı. Amacına uygun davranıyoruz. Özellikle bizim için genç oyuncuları oynatmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.
 
Grupta 3 maçta 7 puan alan başkent ekibinin teknik direktörü, "Büyük ihtimal bu gruptan çıkacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Tabii hem lig hem de kupada dar kadrolarla çok iddialı olmak kolay değil. Altyapımızda yetenekli çocuklar var. Onları Gençlerbirliği'ne kazandırmak istiyoruz. Bugün de 3-4 genç oyuncuyu oynattık." diye konuştu.
 
FENERBAHÇE MAÇI DEĞERLENDİRMESİ
 
Bugün ilk 11'de maça başlayan Adama Traore ve Cihan Çanak'ın takıma ciddi katkı yapacağını söyleyen Diyadin, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin de açıklamalarda bulundu.
 
"Fenerbahçe maçı zaten zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma. Bugünden sonra da ciddi anlamda hazırlanıp zorlu bir maç oynayacağız." diyen Diyadin, ligin ikinci yarısında deplasman maçlarının çok daha zorlu geçeceğini ve buna uygun oynamaları gerektiğini ifade etti.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
