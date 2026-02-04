Metin Diyadin: 'Fenerbahçe maçı zorluk derecesi yüksek'

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, "Büyük ihtimal bu gruptan çıkacağız. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız." dedi.

Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyadin, Türkiye Kupası'nda birçok takım gibi ligde az süre alan oyuncular ile genç isimlere şans verdiklerini belirtti.

Diyadin, karşılaşmaya ilişkin, "Güzel bir maç oldu, 2-0 öne geçtik. Genç çocuklar hatalar yapabilir, 2-2 oldu. İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti. Maçı çevirebilirdik ama olmadı. Amacına uygun davranıyoruz. Özellikle bizim için genç oyuncuları oynatmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Grupta 3 maçta 7 puan alan başkent ekibinin teknik direktörü, "Büyük ihtimal bu gruptan çıkacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Tabii hem lig hem de kupada dar kadrolarla çok iddialı olmak kolay değil. Altyapımızda yetenekli çocuklar var. Onları Gençlerbirliği'ne kazandırmak istiyoruz. Bugün de 3-4 genç oyuncuyu oynattık." diye konuştu.

FENERBAHÇE MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Bugün ilk 11'de maça başlayan Adama Traore ve Cihan Çanak'ın takıma ciddi katkı yapacağını söyleyen Diyadin, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe maçı zaten zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma. Bugünden sonra da ciddi anlamda hazırlanıp zorlu bir maç oynayacağız." diyen Diyadin, ligin ikinci yarısında deplasman maçlarının çok daha zorlu geçeceğini ve buna uygun oynamaları gerektiğini ifade etti.