04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-014'
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Ivan Mance, Musah Mohammed hakkında konuştu

Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yeni transferleri Musah Mohammed hakkında konuştu

calendar 04 Şubat 2026 17:42 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 17:58
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Ivan Mance, Musah Mohammed hakkında konuştu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance takıma en yeni katılan Musah Mohammed hakkında konuştu.

Genç futbol adamı oyuncunun özelliklerini dikkat çekerek, ''Birden fazla görev alabilen çok yönlü bir futbolcu.'' sözlerini kullandı.

Açıklamasına devam eden Mance, ''Hocamızın çalışmaları altında bu özelliklerini daha da geliştirerek takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, TFF 1. Lig ekiplerinden, Sipay Bodrum FK'dan takıma kazandırıldı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
