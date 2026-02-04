Ivan Mance, Musah Mohammed hakkında konuştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance takıma en yeni katılan Musah Mohammed hakkında konuştu.



Genç futbol adamı oyuncunun özelliklerini dikkat çekerek, ''Birden fazla görev alabilen çok yönlü bir futbolcu.'' sözlerini kullandı.



Açıklamasına devam eden Mance, ''Hocamızın çalışmaları altında bu özelliklerini daha da geliştirerek takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Genç oyuncu, TFF 1. Lig ekiplerinden, Sipay Bodrum FK'dan takıma kazandırıldı.