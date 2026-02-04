Konyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı!

Konyaspor'da 9 maçlık galibiyet hasreti sonrası teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.
Çağdaş Atan'ın Konyaspor'daki macerası sadece 89 gün sürdü. 89 günde Çağdaş Atan yönetiminde 9'u lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 12 maça çıkan Konyaspor, istediği sonuçları elde edemedi.
Yeni Konya gazetesinin haberine göre; 89 gün görevde kalan Çağdaş Atan'ın yerine camianın sevdiği isimlerden biri olan ilhan Palut'un geçmesi bekleniyor.
Çağdaş Atan ile ligdeki 9 maç
Karagümrük 2-0 Konyaspor
Konyaspor 0-0 Antalyaspor
Trabzonspor 3-1 Konyaspor
Ç. Rizespor 1-1 Konyaspor
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
Konyaspor 1-1 Kayserispor
Konyaspor 1-1 Eyüpspor
Gaziantep 1-1 Konyaspor
Beşiktaş 2-1 Konyaspor
