Konyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı!

Konyaspor, başarısız sonuçların ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı ve yerine eski teknik direktörü İlhan Palut'u getirmek için harekete geçti.

04 Şubat 2026 14:32
Fotoğraf: AA
Konyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı!
Konyaspor'da 9 maçlık galibiyet hasreti sonrası teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

Çağdaş Atan'ın Konyaspor'daki macerası sadece 89 gün sürdü. 89 günde Çağdaş Atan yönetiminde 9'u lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 12 maça çıkan Konyaspor, istediği sonuçları elde edemedi.

Yeni Konya gazetesinin haberine göre; 89 gün görevde kalan Çağdaş Atan'ın yerine camianın sevdiği isimlerden biri olan ilhan Palut'un geçmesi bekleniyor.


Çağdaş Atan ile ligdeki 9 maç

Karagümrük 2-0 Konyaspor
Konyaspor 0-0 Antalyaspor
Trabzonspor 3-1 Konyaspor
Ç. Rizespor 1-1 Konyaspor
Fenerbahçe 4-0 Konyaspor
Konyaspor 1-1 Kayserispor
Konyaspor 1-1 Eyüpspor
Gaziantep 1-1 Konyaspor
Beşiktaş 2-1 Konyaspor

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
