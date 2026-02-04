Konyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı!

Konyaspor'da 9 maçlık galibiyet hasreti sonrası teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.Çağdaş Atan'ın Konyaspor'daki macerası sadece 89 gün sürdü. 89 günde Çağdaş Atan yönetiminde 9'u lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 12 maça çıkan Konyaspor, istediği sonuçları elde edemedi.; 89 gün görevde kalan Çağdaş Atan'ın yerine camianın sevdiği isimlerden biri olan ilhan Palut'un geçmesi bekleniyor.Karagümrük 2-0 KonyasporKonyaspor 0-0 AntalyasporTrabzonspor 3-1 KonyasporÇ. Rizespor 1-1 KonyasporFenerbahçe 4-0 KonyasporKonyaspor 1-1 KayserisporKonyaspor 1-1 EyüpsporGaziantep 1-1 KonyasporBeşiktaş 2-1 Konyaspor