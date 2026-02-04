Ernest Muçi Trabzonspor'u sırtalmaya devam ediyor





Karadeniz ekibinde, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere oynadığı toplam 21 karşılaşmada 11 gol kaydeden Arnavut oyuncu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaptı.



Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor'u 3-0 yenerek gruptaki iddiasını sürdüren Trabzonspor 'da, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Ernest Muçi, golleriyle takımına katkı vermeye devam ediyor.

Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon avroya kiralanan Arnavut futbolcu, gösterdiği performans ile taraftarın da sevgilisi haline geldi. Bordo-mavili taraftarlar; başkan Ertuğrul Doğan'dan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin alınmasını istiyor.

Ernest Muçi, 11 golle Trabzonspor'da golcü oyuncu Paul Onuachu'dan sonra en fazla rakip fileleri havalandıran oyuncu oldu.Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile hanesine 13 puan yazdırdı.Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, özellikle son haftalarda takımına adeta hayat verdi.