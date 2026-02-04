Ernest Muçi Trabzonspor'u sırtalmaya devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor'u 3-0 yenerek gruptaki iddiasını sürdüren Trabzonspor'da, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Ernest Muçi, golleriyle takımına katkı vermeye devam ediyor.
Karadeniz ekibinde, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere oynadığı toplam 21 karşılaşmada 11 gol kaydeden Arnavut oyuncu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaptı.
ONAUACHU'DAN SONRA TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Ernest Muçi, 11 golle Trabzonspor'da golcü oyuncu Paul Onuachu'dan sonra en fazla rakip fileleri havalandıran oyuncu oldu.
LİGDE ATTĞI GOLLER İLE 13 PUAN
Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile hanesine 13 puan yazdırdı.
Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, özellikle son haftalarda takımına adeta hayat verdi.
TARAFTAR BONSERVİSİNİN ALINMASINI İSTİYOR
Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon avroya kiralanan Arnavut futbolcu, gösterdiği performans ile taraftarın da sevgilisi haline geldi. Bordo-mavili taraftarlar; başkan Ertuğrul Doğan'dan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin alınmasını istiyor.
