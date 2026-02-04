04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-470'
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Ernest Muçi Trabzonspor'u sırtalmaya devam ediyor

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, performansı ile bordo-mavili ekibin değişmez parçası oldu.

calendar 04 Şubat 2026 13:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ernest Muçi Trabzonspor'u sırtalmaya devam ediyor
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor'u 3-0 yenerek gruptaki iddiasını sürdüren Trabzonspor'da, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Ernest Muçi, golleriyle takımına katkı vermeye devam ediyor.

Karadeniz ekibinde, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere oynadığı toplam 21 karşılaşmada 11 gol kaydeden Arnavut oyuncu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaptı.

 ONAUACHU'DAN SONRA TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Ernest Muçi, 11 golle Trabzonspor'da golcü oyuncu Paul Onuachu'dan sonra en fazla rakip fileleri havalandıran oyuncu oldu.

LİGDE ATTĞI GOLLER İLE 13 PUAN

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile hanesine 13 puan yazdırdı.

Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, özellikle son haftalarda takımına adeta hayat verdi.

TARAFTAR BONSERVİSİNİN ALINMASINI İSTİYOR

Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon avroya kiralanan Arnavut futbolcu, gösterdiği performans ile taraftarın da sevgilisi haline geldi. Bordo-mavili taraftarlar; başkan Ertuğrul Doğan'dan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin alınmasını istiyor.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
