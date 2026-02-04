Grupta daha önce 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Alanya ekibi, Boluspor galibiyetiyle puanını 7'ye yükselterek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Boluspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 4-0'lık skorla kazandı.Alanyaspor, 47. dakikada Ianis Hagi'nin golüyle öne geçti.Boluspor, 56. dakikada Erdem Dikbasan'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.Alanyaspor, 58. dakikada Hagi'nin ikinci golüyle farkı artırdı. Steve Mounie, 60 ve 68. dakikalardaki golleriyle skoru belirledi.Boluspor ise 1 puanda kaldı.Alanyaspor, kupadaki son maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Boluspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.22. dakikada sol taraftan gelişen atakta Baran'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Meschack, hızlı şekilde ceza sahasına girerek kaleci Bartu ile karşı karşıya kaldı. Meschack'in şutunu kaleci Bartu kurtardı.38. dakikada Lima tarafından sol kanattan ceza sahasına orta yapıldı. Topla buluşan Fatih Aksoy'un ceza sahası içerisinde vuruşu üsten auta çıktı.41. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan İbrahim Kaya'nın isabetli şutu, kaleci Bartu'ya takıldı.44. dakikada kaleci Bartu, ceza yayında topla buluşan Baran'ın isabetli şutunun gol olmasını engelledi. Boluspor'un file bekçisi, ilk yarıda kaleye atılan 6 şuta kalesinde geçit vermedi.80. dakikada ceza sahası içerisinde Erdem ile girdiği ikili mücadeleyi kazanıp topu ağlarla buluşturan Güven'in golü, yapılan "VAR" incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.90+4. dakikada Erdem'in sağ kanattan yaptığı ortayla ceza sahası önünde topla buluşan Abdulsamet'in kaleye attığı şut auta çıktı.: Bolu Atatürk: Ayberk Demirbaş, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar: Bartu Kulbilge, Erdem Dikbasan, Gökhan Akkan, Kouagba, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz (Dk. 46 Balburdia), Devran Şenyurt, Harun Alpsoy, Burak Topçu (Dk. 59 Mert Çetin), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 63 Akanbi), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Temel Çakmak)Victor, Fatih Aksoy (Dk. 74 Makouta), Baran Moğultay, Aliti (Dk. 74 Hadergjonaj), Lima (Dk. 82 Batuhan Yavuz), Viana, Janvier, Hagi, İbrahim Kaya (Dk. 74 Güven Yalçın), Meschack (Dk. 82 Duarte), Mounie: Dk. 47 ve 57 Hagi, Dk. 60 ve 68 Mounie (Corendon Alanyaspor)Dk. 55 Erdem Dikbasan (Boluspor)Dk. 71 Erdal Güneş (Boluspor Teknik Direktörü)