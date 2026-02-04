Ortahisar, Yenimahalle karşısında galip

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Ortahisar Belediyespor sahasında Yenimahalle Belediyesi ile kozlarını paylaştı.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-11 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Trabzon temsilcisi, müsabakadan 38-31 galip ayrılmasını bildi
