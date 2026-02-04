04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-014'
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Ortahisar, Yenimahalle karşısında galip

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde, Ortahisar Belediyespor sahasında Yenimahalle Belediyesi'ni 38-31 yendi.

calendar 04 Şubat 2026 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ortahisar, Yenimahalle karşısında galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Ortahisar Belediyespor sahasında Yenimahalle Belediyesi ile kozlarını paylaştı.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-11 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Trabzon temsilcisi, müsabakadan 38-31 galip ayrılmasını bildi

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.