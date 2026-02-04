Galatasaray, Altimira transferinden çekildi!

Galatasaray'ın gündemine gelen Sergi Altimira transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY ÇEKİLDİ
Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Real Betis'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinden çekildi.
Eintracht Frankfurt'un da İspanyol futbolcu ile ilgilendiği ancak transfer için somut bir hamlenin olmadığı belirtildi.
TAKIMINDA KALIYOR
Sergi Altimira, bu gelişmelerin ardından ara transfer döneminde takımdan ayrılmayacak ve Real Betis'te kalacak.
Real Betis forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Altimira, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Real Betis ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
