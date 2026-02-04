04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-149'
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-08'

Galatasaray, Altimira transferinden çekildi!

Galatasaray, Real Betis'ten Sergi Altimira transferinden çekildi. 24 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde kalıyor.

calendar 04 Şubat 2026 21:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın gündemine gelen Sergi Altimira transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY ÇEKİLDİ

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Real Betis'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinden çekildi.

Eintracht Frankfurt'un da İspanyol futbolcu ile ilgilendiği ancak transfer için somut bir hamlenin olmadığı belirtildi.

TAKIMINDA KALIYOR


Sergi Altimira, bu gelişmelerin ardından ara transfer döneminde takımdan ayrılmayacak ve Real Betis'te kalacak.

Real Betis forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Altimira, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Real Betis ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
