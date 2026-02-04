04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
1-121'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
0-020'
04 Şubat
M.City-Newcastle
1-020'
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
0-0DA
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0DA
04 Şubat
Nice-Montpellier
0-1DA
04 Şubat
Lyon-Laval
0-0DA
04 Şubat
Troyes-Lens
0-021'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-037'
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-190'

Galatasaray'dan Avrupa'da 10 sayı fark!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Spar Girona ekibini sahasında 67-57 yendi.

calendar 04 Şubat 2026 22:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Spar Girona ekibini sahasında 67-57 mağlup etti.

E grubunu ilk sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Jelena Tomic (Hırvatistan), Rainis Varv (Estonya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Oblak 6, Juhasz 16, Johannes 3, Kuier 16, Williams , Gökşen Fitik, Sehernaz Çidal, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan 10, Zeynep Gül 2, Elif Bayram 6

Spar Girona: Jocyte 10, Quevedo 6, Canella 2, Coulibaly 5, Bibby 10, Holm 4, Guerrero 8, Mendes 4, Carter 8, Lopez

1. Periyot: 16-10

Devre: 40-23

3. Periyot: 60-36

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
