Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Galatasaray, RAMS Park'taki maçı 3-1'lik skorla kazandı.
ICARDI TARİHE GEÇTİ
Galatasaray, 5. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Arjantinli yıldız bu golle, sarı-kırmızılıların tarihine geçti. Galatasaray'da 73 gole ulaşan Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.
Galatasaray, Lucas Torreira'nın 24. dakikada attığı golle İstanbulspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.
İstanbulspor, Galatasaray karşısında 26. dakikada Mendy Mamadou ile gol buldu ve durum 2-1'e geldi.
3. GOL VE DEVRE
Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun 33. dakikada attığı golle İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
KORKU DOLU DAKİKALAR
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray - İstanbulspor maçında korkutan bir sakatlık yaşandı.
İkinci yarının henüz başında 46. dakikada İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ve Galatasaray'dan Ahmed Kutucu çarpıştı. İki futbolcu da sakatlık yaşadı.
Ahmed Kutucu, tedavisi sonrası kenara geldi. İstanbulspor kalecisi İsa Doğan için sahaya ambulans dahil oldu. İsa Doğan, sedyeyle oyundan çıktı.
Galatasaray'da sakatlanan Ahmed Kutucu, kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte kenara geldi. Yener İnce, kenara geldiği sırada Ahmed için "İyi" işareti yaptı. Ancak Galatasaray teknik heyeti, risk almadı. Ahmed Kutucu, 52. dakikada yerini Ismail Jakobs'a bıraktı.
Yayıncı kuruluşun daha sonra geçtiği bilgiye göre, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın elmacık kemiğinde kırık oluştu. Ahmed Kutucu'nun ise çok önemli bir sorunu olmadığı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.
SINGO GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'da 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalan Wilfried Singo, İstanbulspor maçıyla geri döndü. Singo, 75. dakikada Mario Lemina yerine oyuna dahil oldu.
BAŞKA GOL ÇIKMADI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı. Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Galatasaray, bu galibiyetle birlikte kupada 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. İstanbulspor, 1 puanda kaldı.
Galatasaray, kupadaki bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar, ligde hafta sonunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, kupadaki son hafta maçında Boluspor'u ağırlayacak. İstanbulsporspor, ligde ise hafta sonunda Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Icardi, sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
20. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci İsa Doğan, meşin yuvarlağı çeldi.
24. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Asprilla'nın sağ kanattan ortasında İstanbulsporlu Demir Mermerci, penaltı noktası civarında topu kafayla karşıladı. Ceza yayında meşin yuvarlakla buluşan Torreira'nın vuruşunda top, kaleci İsa Doğan'ın sağından ağlarla buluştu: 2-0.
26. dakikada İstanbulspor, farkı 1'e indirdi. Lemina'nın hatasında topu kapan Mamadou, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Mamadou, Günay'ın solundan geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta ağları sarstı: 2-1.
33. dakikada Galatasaray, durumu 3-1 yaptı. İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, ceza yayı sol çaprazından çektiği şutta fileleri havalandırdı: 3-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
65. dakikada Asprilla'nın pasıyla topla buluşan Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.
69. dakikada sol kanattaki Turan Tuncer'in pasıyla topla buluşan Mamadou'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Günay, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Galatasaray, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Şengül, Kerem İlitangil
Galatasaray: Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz (Dk. 75 Ada Yüzgeç), Lemina (Dk. 75 Singo), Kazımcan Karataş (Dk. 87 Dağhan Kahraman), Eren Elmalı (Dk. 83 Furkan Koçak), Kaan Ayhan, Torreira (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Asprilla, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu (Dk. 52 Jakobs), Icardi
İstanbulspor: İsa Doğan (Dk. 51 Mücahit Serbest), Özcan Şahan (Dk. 46 Yunus Bahadır), Demir Mermerci, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Turan Tuncer (Dk. 79 Yusuf Ali Özer), Sambissa (Dk. 71 Cham), İsa Dayaklı, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 71 Muhammed Mert), Mamadou, Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 71 Mustafa Sol)
Goller: Dk. 5 Icardi, Dk. 24 Torreira, Dk. 33 Ahmed Kutucu (Galatasaray), Dk. 26 Mamadou (İstanbulspor)
