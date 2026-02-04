04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-014'
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Karşıyaka'ya transfer yasağı geldi

Karşıyaka ara transferin son günlerinde yine transfer yasağıyla sarsıldı.

calendar 04 Şubat 2026 17:46
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Karşıyaka'ya transfer yasağı geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 3 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Alanya 1221 FK'yı yenerek son verip grup ikinciliği yarışını bırakmayan Karşıyaka ara transferin son günlerinde yine transfer yasağıyla sarsıldı. Geçen ay eski futbolculardan Cenk Ahmet Alkılıç'ın 960 bin TL civarındaki kesinleşmiş alacağını ödeyip transfer yasağını kaldıran Kaf-Kaf'a yine yasak geldi. Takımda geçen sezonlarda forma giyen İshak Kurt, Hasan Sürmeli gibi bazı oyuncuların alacak dosyalarının Futbol Federasyonu'nda kesinleştiği öğrenildi. Karşıyaka, yaklaşık 3.5 milyon TL civarında olan bu parayı ödeyip transfer yasağını kaldırmadan yeni alacağı futbolculara profesyonel lisans çıkaramayacak.

İLYAS'A AMATÖR FORMÜLÜ

Ara transfer döneminde daha önce 3'ü amatör ligden toplam 5 takviye yaparak profesyonel sözleşme imzalayan Karşıyaka, listesindeki Mazıdağı Fosfatspor'dan 29 yaşındaki stoper İlyas Ural'la anlaşmaya vardı. Bahis soruşturmasında kasım ayında 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Erol'un yokluğuyla defansta oluşan boşluğu İlyas'la doldurmaya çalışan Karşıyaka son dakika transfer yasağıyla karşılaştı. Yönetim, profesyonel futbolcu olan İlyas'ı transferde bu sezon değişen statüde amatöre döndürerek kadroya katmaya çalışıyor. Eskişehirspor, Afyonspor, Nazillispor gibi TFF'de transfer yasağı bulunan birçok kulüp bu sezon transferde aynı yolu uyguladı.


ADEM YİNE MİLLİ KADRODA

Karşıyaka'nın bu sezon aralık ayında vitrine çıkardığı, 1 ay içinde performansıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'u peşine takıp Maribor'un kapısından dönen Adem Yeşilyurt, yeniden U19 Milli Takımı'na davet edildi. Geçen ay U19 Milli Takım'ın Antalya'da Özbekistan'la oynadığı özel maçlarda ilk kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren 19 yaşındaki sağ kanat, mart ayında oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 10-17 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek turnuvada boy gösterecek. Adem ligde geçen hafta Alanya 1221 ağlarını sarsmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.