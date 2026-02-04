04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-127'
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Stanojevic: "Oyundan da sonuçtan da memnun değiliz"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda RAMS Başakşehir'e 4-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, sahaya istediklerini yansıtamadıklarını söyledi.

calendar 04 Şubat 2026 18:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. haftasında ağırladığı RAMS Başakşehir'e 4-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, oyundan ve sonuçtan mutlu olmadığını dile getirdi.
 
Stanojevic, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Sahaya istediklerini yansıtamadıklarını belirten Sırp teknik adam, "Oyundan ve sonuçtan mutlu değiliz. Önümüzde Antalyaspor ile oynayacağımız çok önemli bir maç var. Bazı oyuncularımı saklamak zorunda kaldım. Taraftarımızdan özür diliyorum. Antalyaspor maçında taraftarımızı bizi desteklemeye çağırıyorum. Onların desteğine çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
