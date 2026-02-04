Kayserispor, Rus golcü Fedor Chalov'u transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, santrafor için aradığını komşuda buldu.
Süper Lig'de zor günler geçiren sarı-kırmızılı ekip, PAOK'tan Rus santrafor Fedor Chalov'u renklerine bağladı.
kulüpten yapılan açıklamada; 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi. Öğle saatlerinde Kayseri'ye gelen Chalov'un, tesislere geçerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı kaydedildi
