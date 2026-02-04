Fenerbahçe'den Darwin Nunez hamlesi

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transfer olmasının ardından forvet için çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertliler, Al Hilal'ın yaz aylarında 53 milyon euroya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Uruguaylı golcüyü listesinde ilk sıraya yazdı.
FENERBAHÇE'DEN TEKLİF
Suudi Arabistan'a N'Golo Kante transferi için giden sarı-lacivertli yöneticiler, Darwin Nunez için Al-Hilal'e sezon sonuna kadar kiralama ve satın alma opsiyonu içeren yeni bir teklif yaptı.
AL HILAL SICAK, NUNEZ BEKLENİYOR
Al Hilal'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı, Darwin Nunez'in kararının beklendiği ortaya çıktı.
BU SEZON NUNEZ
Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon 15 maça çıkan Darwin Nunez, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
