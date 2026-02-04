03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

Fenerbahçe'den Darwin Nunez hamlesi

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası forvet arayışında Al Hilal'den Darwin Nunez'i kiralama ve satın alma opsiyonuyla transfer etmek için girişimlere başladı.

04 Şubat 2026 09:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Darwin Nunez hamlesi
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transfer olmasının ardından forvet için çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertliler, Al Hilal'ın yaz aylarında 53 milyon euroya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Uruguaylı golcüyü listesinde ilk sıraya yazdı.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF

Suudi Arabistan'a N'Golo Kante transferi için giden sarı-lacivertli yöneticiler, Darwin Nunez için Al-Hilal'e sezon sonuna kadar kiralama ve satın alma opsiyonu içeren yeni bir teklif yaptı.

AL HILAL SICAK, NUNEZ BEKLENİYOR


Al Hilal'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı, Darwin Nunez'in kararının beklendiği ortaya çıktı.

BU SEZON NUNEZ

Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon 15 maça çıkan Darwin Nunez, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
