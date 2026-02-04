Fenerbahçe'nin acil durum butonu: Marco Asensio

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kocaelispor maçında attığı müthiş golle yine taraftarlarını mest etti.
Asensio, bu sezon yaptığı skor katkıları ile adından söz ettiriyor.
1-1 biten Kasımpaşa maçında takımının tek golünü atan tecrübeli oyuncu, 2-1 sonuçlanan Karagümrük karşılaşmasında ise skoru 2-0 yapan isimdi.
4-0'lık Gaziantep maçında skoru 2-0 yapan golde asistle yıldızlaştı.
Beşiktaş ile oynanan derbide skoru 2-1'e getirdi. Geri dönüşü başlattı.
Kayseri sınavında Fenerbahçe'nin ilk golünü attı. Kilidi açan oyuncu oldu.
5-2'lik Rize maçında ilk golüyle geri dönüşü başlattı. 2. golüyle takımını öne taşıdı.
1-1'lik Başakşehir maçında asist yaptı. Eyüp maçında skoru 2-0 yaptı. 3-2'lik Alanyaspor maçında Talisca'nın 3 puanı getiren golünü hazırladı.
Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçında müthiş golüyle maçın seyrini değiştirdi.
Asensio, bu sezon yaptığı skor katkıları ile adından söz ettiriyor.
1-1 biten Kasımpaşa maçında takımının tek golünü atan tecrübeli oyuncu, 2-1 sonuçlanan Karagümrük karşılaşmasında ise skoru 2-0 yapan isimdi.
4-0'lık Gaziantep maçında skoru 2-0 yapan golde asistle yıldızlaştı.
Beşiktaş ile oynanan derbide skoru 2-1'e getirdi. Geri dönüşü başlattı.
Kayseri sınavında Fenerbahçe'nin ilk golünü attı. Kilidi açan oyuncu oldu.
5-2'lik Rize maçında ilk golüyle geri dönüşü başlattı. 2. golüyle takımını öne taşıdı.
1-1'lik Başakşehir maçında asist yaptı. Eyüp maçında skoru 2-0 yaptı. 3-2'lik Alanyaspor maçında Talisca'nın 3 puanı getiren golünü hazırladı.
Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçında müthiş golüyle maçın seyrini değiştirdi.