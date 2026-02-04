03 Şubat
Fenerbahçe'nin acil durum butonu: Marco Asensio

Bu sezon ligde 9 gol ve 6 asist üreten Marco Asensio'nun skor katkılarının maçların çok kritik zamanlarında gelmesi dikkatleri çekiyor.

Fenerbahçe'nin acil durum butonu: Marco Asensio
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kocaelispor maçında attığı müthiş golle yine taraftarlarını mest etti.

Asensio, bu sezon yaptığı skor katkıları ile adından söz ettiriyor.

1-1 biten Kasımpaşa maçında takımının tek golünü atan tecrübeli oyuncu, 2-1 sonuçlanan Karagümrük karşılaşmasında ise skoru 2-0 yapan isimdi.


4-0'lık Gaziantep maçında skoru 2-0 yapan golde asistle yıldızlaştı.

Beşiktaş ile oynanan derbide skoru 2-1'e getirdi. Geri dönüşü başlattı.

Kayseri sınavında Fenerbahçe'nin ilk golünü attı. Kilidi açan oyuncu oldu.

5-2'lik Rize maçında ilk golüyle geri dönüşü başlattı. 2. golüyle takımını öne taşıdı.

1-1'lik Başakşehir maçında asist yaptı. Eyüp maçında skoru 2-0 yaptı. 3-2'lik Alanyaspor maçında Talisca'nın 3 puanı getiren golünü hazırladı.

Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçında müthiş golüyle maçın seyrini değiştirdi. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
