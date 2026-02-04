Türkiye Kupasında hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta heyecanı ile devam ediyor.



Merkez Hakem Kurulu, 5 Şubat Perşembe günü oynanacak 4 müsabaka için hakem atalarını açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev yapacak hakemler ve program şöyle;

13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK: Ümit Öztürk



15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu



18.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu



20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay







