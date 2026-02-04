Türkiye Kupasında hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta heyecanı ile devam ediyor.
Merkez Hakem Kurulu, 5 Şubat Perşembe günü oynanacak 4 müsabaka için hakem atalarını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev yapacak hakemler ve program şöyle;
13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu
18.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay
