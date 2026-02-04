04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-471'
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Türkiye Kupasında hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 5 Şubat Perşembe günü oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

calendar 04 Şubat 2026 13:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupasında hakemler açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta heyecanı ile devam ediyor.

Merkez Hakem Kurulu, 5 Şubat Perşembe günü oynanacak 4 müsabaka için hakem atalarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev yapacak hakemler ve program şöyle;
13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
