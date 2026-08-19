Haber Tarihi: 19 Ağustos 2026 13:15 - Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2026 13:15

Çarşamba günü tırnak kesilir mi, günah mı, fazileti nedir?

Tırnakları kesmek, hem sağlığımız açısından çok önemli. Peki, Çarşamba günü tırnak kesilir mi, günah mı? Çarşamba günü tırnak kesmenin fazileti nedir?

Çarşamba günü tırnak kesilir mi, günah mı, fazileti nedir?
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Geleneksel olarak, bazı kültürlerde belirli günlerde tırnak kesmenin uygunsuz olduğuna inanılır. Ancak, bu inançlar genellikle kültürel veya dini pratiklere dayanır ve kişisel tercihlere göre değişebilir. Peki, Çarşamba günü tırnak kesilir mi, günah mı? Çarşamba günü tırnak kesmenin fazileti nedir?
ÇARŞAMBA GÜNÜ TIRNAK KESİLİR Mİ?

Dinimizde tırnak kesmek için özel bir vakit belirlenmemiştir. Çarşamba öğle namazına hazırlık bağlamında tırnakların Çarşamba günü kesilmesi güzel görülmüşse de, bu bir zorunluluk değildir. Dolayısıyla kişi, tırnağı uzadığı zaman günü ve saatine bakmadan tırnaklarını kesebilir." denildi.

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Beş şey fıtratın (yaratılışın) gereğidir: Sünnet olmak, avret bölgesindeki kılları temizlemek, koltuk altındaki kılları temizlemek, bıyığı kısaltmak, Tırnakları kesmek."

TIRNAK NASIL KESİLİR?
Tırnak kesimi hijyen ve sağlık açısından önemli bir konudur. İşte adım adım tırnak kesimi:

  1. Hazırlık: Ellerinizi ve tırnaklarınızı temizleyin. Tırnak kesiminden önce ellerinizi yıkamak, tırnak kiri ve bakterilerini temizlemenize yardımcı olacaktır.

  2. Malzeme Seçimi: Kaliteli bir tırnak makası veya tırnak makası kullanın. Tırnak makasını, tırnak uçlarına zarar vermeden kesmeye uygun olanı tercih edin.

  3. Tırnak Uzunluğunu Ayarlama: İlk önce tırnaklarınızın istediğiniz uzunlukta olup olmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa törpü kullanarak tırnaklarınızı düzeltin.


  4. Şekil Verme: Tırnaklarınıza istediğiniz şekli verin. Tırnak kenarlarını yuvarlak, kare veya oval şeklinde kesmek kişisel tercihlere bağlıdır.

  5. Tırnak Uçlarını Kesme: Tırnak makasını tırnak uçlarına dikkatlice yerleştirin ve fazla uzayan kısımları kesin. Dikkatli olun, tırnak etlerinizi kesmemeye özen gösterin.

  6. Köşeleri Düzeltme: Tırnak uçları kesildikten sonra köşeleri düzeltmek için tırnak makasını kullanabilirsiniz.

  7. Eşitleme: Tırnak yüzeyini düzeltmek ve pürüzsüz hale getirmek için bir törpü kullanabilirsiniz.

  8. Son Dokunuşlar: Ellerinizi yıkayarak veya temiz bir tırnak fırçası ile tırnak artıklarını temizleyerek işlemi tamamlayın.

Not: Tırnak etlerine dikkat edilmeli ve gerektiğinde sadece fazla uzayan kısımları kesmekle sınırlı bırakılmalıdır. Tırnak etlerini aşırı kesmek, enfeksiyon riskini artırabilir. Ayrıca, tırnak makasını başkalarıyla paylaşmaktan kaçının, çünkü bu enfeksiyon riskini artırabilir.

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