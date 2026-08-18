Fenerbahçe Olimpik Lyon izle link TRT 1, FB Lyon izle

FENERBAHÇE OLİMPİK LYON MAÇI CANLI, TIKLA

Tarih



Maç



Skor



19.11.1959



Fenerbahçe-Nice



2-1



03.12.1959



Nice-Fenerbahçe



2-1



23.12.1959



Nice-Fenerbahçe



5-1



24.10.1973



Nice-Fenerbahçe



4-0



07.11.1973



Fenerbahçe-Nice



2-0



18.09.1985



Bordeaux-Fenerbahçe



2-3



02.11.1985



Fenerbahçe-Bordeaux



0-0



13.09.1994



Cannes-Fenerbahçe



4-0



27.09.1994



Fenerbahçe-Cannes



1-5



25.09.2001



Fenerbahçe-Olimpik Lyon



0-1



17.10.2001



Olimpik Lyon-Fenerbahçe



3-1



19.10.2004



Fenerbahçe-Olimpik Lyon



1-3



03.11.2004



Olimpik Lyon-Fenerbahçe



4-2



18.02.2010



Lille-Fenerbahçe



2-1



25.02.2010



Fenerbahçe-Lille



1-1



20.09.2012



Fenerbahçe-Marsilya



2-2



22.11.2012



Marsilya-Fenerbahçe



0-1



27.07.2016



Fenerbahçe-Monaco



2-1



03.08.2016



Monaco-Fenerbahçe



3-1



15.09.2022



Rennes-Fenerbahçe



2-2



27.10.2022



Fenerbahçe-Rennes



3-3



06.08.2024



Lille-Fenerbahçe



2-1



13.08.2024



Fenerbahçe-Lille



1-1



23.01.2025



Fenerbahçe-Olimpik Lyon



0-0



02.10.2025



Fenerbahçe-Nice



2-1





Olimpik Lyon: Greif, Maitland Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso, Fofana, Openda



FENERBAHÇE BU TURA NASIL YÜKSELDİ



2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya geldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 1-0 galip gelerek play-off turuna yükseldi. Elemelere 3. turdan başlayan Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, Çekya ekibi Sparta Prag'la karşılaştı. Çekya'daki mücadeleyi Sparta Prag 2-1 kazanırken Fransa'daki rövanşta Olimpik Lyon 3-0 galip gelerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.





Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



UEFA Kupası



54



18



10



26



72



91



UEFA Avrupa Ligi



104



50



31



23



148



107



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası



33



9



4



20



30



70



UEFA Şampiyonlar Ligi eleme



46



18



14



14



67



52



UEFA Şampiyonlar Ligi



40



11



6



23



42



70



Avrupa Kupa Galipleri Kupası



9



3



1



5



11



11



UEFA Konferans Ligi



18



12



-



6



44



23



TOPLAM



304



121



66



117



414



424





Organizasyon



O



G



B



M



UEFA Kupası



27



14



4



9



UEFA Avrupa Ligi



52



28



15



9



Şampiyon Kulüpler Kupası



16



6



3



7



UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme



23



11



8



4



UEFA Şampiyonlar Ligi



20



9



2



9



Kupa Galipleri Kupası



4



3



1



0



UEFA Konferans Ligi



9



7



0



2



TOPLAM



151



78



33



40



