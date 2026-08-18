Fransızlardan Fenerbahçe'yi kızdıran manşet!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe'nin transfer politikası Fransa'da gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin yaklaşık 430 milyon euroluk borcuna ve UEFA'dan aldığı Finansal Fair Play cezasına rağmen yıldız transferlerine devam etmesi dikkat çekti.
UEFA'DAN FENERBAHÇE'YE CEZA
Haziran ayının sonunda Fenerbahçe, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından para cezasına çarptırıldı.
Ancak söz konusu yaptırım, İstanbul ekibinin transfer piyasasındaki hareketliliğini yavaşlatmadı.
GREENWOOD VE LUKAKU DA GELDİ
Fenerbahçe, bu yaz Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.
Bu futbolcular; halihazırda takımda bulunan Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio ve Matteo Guendouzi gibi yıldızlarla aynı kadroda buluştu.
Böylece sarı-lacivertlilerin kadrosundaki büyük isimlerin sayısı daha da artarken, yüksek maaşların oluşturduğu mali yük de dikkat çekici seviyelere ulaştı.
MAAŞ BÜTÇESİ 170 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin yıllık futbolcu maaş giderinin yaklaşık 170 milyon euroya ulaştığı belirtildi.
Türkiye'de bu alanda Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray geliyor. Sarı-kırmızılıların yıllık maaş bütçesinin yaklaşık 116 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Olimpik Lyon'un ise Capology verilerine göre futbolcu maaşları için yıllık yaklaşık 55 milyon euro harcadığı kaydedildi.
Bu rakamlara göre Fenerbahçe'nin maaş bütçesi, Lyon'un yaklaşık üç katına ulaşmış durumda.
BORÇ 430 MİLYON EURO
Fransız basınında Fenerbahçe'nin mali tablosuna da dikkat çekilirken, sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 430 milyon euro borcu bulunduğu vurgulandı.
UEFA'nın Finansal Fair Play yaptırımına ve yüksek borç seviyesine rağmen transferde geri adım atmayan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda önemli bir ekonomik risk aldığı değerlendirmesi yapıldı.
UEFA'DAN FENERBAHÇE'YE CEZA
Haziran ayının sonunda Fenerbahçe, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından para cezasına çarptırıldı.
Ancak söz konusu yaptırım, İstanbul ekibinin transfer piyasasındaki hareketliliğini yavaşlatmadı.
GREENWOOD VE LUKAKU DA GELDİ
Fenerbahçe, bu yaz Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.
Bu futbolcular; halihazırda takımda bulunan Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio ve Matteo Guendouzi gibi yıldızlarla aynı kadroda buluştu.
Böylece sarı-lacivertlilerin kadrosundaki büyük isimlerin sayısı daha da artarken, yüksek maaşların oluşturduğu mali yük de dikkat çekici seviyelere ulaştı.
MAAŞ BÜTÇESİ 170 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin yıllık futbolcu maaş giderinin yaklaşık 170 milyon euroya ulaştığı belirtildi.
Türkiye'de bu alanda Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray geliyor. Sarı-kırmızılıların yıllık maaş bütçesinin yaklaşık 116 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Olimpik Lyon'un ise Capology verilerine göre futbolcu maaşları için yıllık yaklaşık 55 milyon euro harcadığı kaydedildi.
Bu rakamlara göre Fenerbahçe'nin maaş bütçesi, Lyon'un yaklaşık üç katına ulaşmış durumda.
BORÇ 430 MİLYON EURO
Fransız basınında Fenerbahçe'nin mali tablosuna da dikkat çekilirken, sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 430 milyon euro borcu bulunduğu vurgulandı.
UEFA'nın Finansal Fair Play yaptırımına ve yüksek borç seviyesine rağmen transferde geri adım atmayan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda önemli bir ekonomik risk aldığı değerlendirmesi yapıldı.