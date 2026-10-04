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İsmail Kartal: "Arda Güler'i ilk oynatan benim!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Azerbaycan basınına konuştu. Kartal, Arda Güler'i A Takım'da ilk kez kendisinin oynattığını söylerken, Azerbaycan'dan hocalık teklifi aldığını da açıkladı.

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calendar 04 Ekim 2026 13:37
İsmail Kartal: 'Arda Güler'i ilk oynatan benim!'
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Hazırlık maçında konuk olduğu Turan Tovuz'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Azerbaycan basınına röportaj verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk olarak Bakü'de kendilerine gösterilen yoğun ilgiyi anlatan Kartal, "Bu, insanların bize duyduğu sevgi ve saygıyı temsil ediyor. Bizi burada görmek onları çok mutlu ediyor. Otele vardığımızda büyük bir saygı gördük. İnsanların bize gösterdiği sevgi bizi çok mutlu etti. Onlara çok minnettarız. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar." dedi.

'3-4 YIL ÖNCE TEKİLİF GELMİŞTİ'

Kartal, "Birkaç yıl önce basında çıkan iddialara göre, Azerbaycan'ın Neftçi kulübü sizi teknik direktör olarak görmek istiyordu. Burada çalışma fırsatınız vardı, neden değerlendirmediniz?" sorusuna ise,

"Benzer bir teklif 3-4 yıl önce Azerbaycan'dan menajerler aracılığıyla gelmişti. O zaman işler yolunda gitmemişti. Ama futbol böyle işte." yanıtını verdi.

'18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDIK'

Bu sezonki performansını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldik. Bunu teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte başardık. İlk maçımızda AS Roma ile 1-1 berabere kaldık, galibiyeti kaçırdık ama çok iyi oynadık. Umarım gerisi iyi gider." sözlerini sarf etti.

'ARDA GÜLER BİZDEN YETİŞTİ'

İsmail Kartal ayrıca röportajın bir bölümünde Arda Güler'den bahsederek, şunları söyledi:

"Arda Güler bizden yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Onu Fenerbahçe A Takımı'nda ilk ben oynatmıştım."  

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