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Karatede milli sporculardan 2 bronz!

Milli karateciler Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Karate 1 Serisi A Ligi'nin Avusturya ayağında bronz madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 00:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karatede milli sporculardan 2 bronz!
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Milli sporcular, 2026 Karate 1 Serisi A Ligi'nin Avusturya ayağında 2 bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Salzburg kentindeki organizasyonda Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan erkekler kumite 67 kiloda mücadele etti.

Milli sporcular, kürsünün üçüncü basamağında yer aldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, yarın kadınlar kumite 61, 68 kilo ve erkekler kumite 75, 84 kilo müsabakalarıyla tamamlanacak.

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