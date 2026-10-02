Alex Ferguson'dan Old Trafford itirafı: 'Korkmuştum'

Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Sir Alex Ferguson, 2018 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından Old Trafford'a yaptığı ilk ziyareti anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Mayıs 2018'de beyin kanaması geçiren ve acil ameliyata alınan Ferguson, yaklaşık dört ay sonra Manchester United'ın Wolverhampton Wanderers'ı konuk ettiği Premier Lig karşılaşmasını tribünden takip etmişti.





United'ın başında 26 yıl görev yapan ve bu süreçte 38 kupa kazanan İskoç teknik adam, 2013'te teknik direktörlük kariyerini noktalamıştı. Ferguson, Old Trafford'a dönüşü öncesinde taraftarların kendisini nasıl karşılayacağından endişe duyduğunu söyledi.





"KORKMUŞTUM"





BBC'ye konuşan 84 yaşındaki Ferguson, o günkü duygularını, "Rahat olduğumu söylemeyi isterdim ama değildim. Korkmuştum." sözleriyle anlattı.





Ferguson, eşi Cathy ile birlikte yönetici locasındaki yerlerine oturduklarında ise taraftarların ayakta alkışlarıyla karşılandı.





Eşinin de bu anlardan çok etkilendiğini belirten Ferguson, "Eşim yanımdaydı ve neredeyse ağlayacaktı. Oturduğumuzda, 'Bu harika' dedi." ifadelerini kullandı.





SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI





85 yaşına girmesine yaklaşık üç ay kalan Ferguson, sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu belirtti.





İskoç teknik adam, "Bazı küçük sıkıntılara rağmen kendimi oldukça iyi hissediyorum." dedi.





Ferguson, geçirdiği ameliyatın ardından yaşadığı en korkutucu anlardan birinin konuşma yetisini kaybetmesi olduğunu da açıkladı.





"SESİMİ KAYBETMİŞTİM"





Ferguson, yaşadığı süreci, "Konuşamıyordum. Bu korkutucu bir andı. Torunlarımın beni ziyarete geldiğini hatırlıyorum ve sesimi kaybetmiştim." sözleriyle anlattı.





Bir terapistin kendisine kuş, hayvan ve nehir isimlerini yazmasını istediğini belirten Ferguson, "Böylece sesim geri geldi." ifadelerini kullandı.





FUTBOLU BIRAKIP KANADA'YA GİDECEKTİ





Ferguson, gençlik yıllarında futbol kariyerini sonlandırıp Kanada'ya gitmeyi düşündüğünü de paylaştı.





Govan'da büyümesinin karakterinin oluşmasında önemli rol oynadığını belirten Ferguson, annesi Elizabeth'ten özgüvenini, Clyde Nehri kıyısındaki tersanelerde çalışan babası Alexander'dan ise başarılı olma isteğini aldığını söyledi.





Queen's Park Rangers ile 16 yaşında profesyonel futbol hayatına başlayan Ferguson, St Johnstone'da yeterince forma şansı bulamadığı dönemde futbolu bırakmayı düşündüğünü ifade etti.





"Futboldan keyif almıyordum. A takımda oynamıyordum, sürekli yedeklerdeydim. Tüm belgeleri doldurdum ve Kanada'daki teyzemi aradım. O dönem ülkeye gidebilmek için bir sponsora ihtiyacınız vardı. Anneme ve babama ise hiçbir şey söylemedim."





HAT-TRICK KARİYERİNİ DEĞİŞTİRDİ





Ferguson'un futbolculuk kariyerindeki kırılma noktası ise 1963 yılında yaşandı.





St Johnstone'un Rangers ile oynayacağı karşılaşma öncesinde takımın birçok oyuncusunun grip olması nedeniyle ilk 11'e dahil edilen Ferguson, mücadelede hat-trick yaptı.





Bu performansın futbol kariyerini yeniden şekillendirdiğini belirten Ferguson, gençlere de "Hayatınızdaki en büyük fırsatı kaçırmayın. Önemli olan onu fark edebilmek." tavsiyesinde bulundu.





GENÇLERE OLAN İNANCINI ANLATTI





Ferguson, 1995 yılında Liverpool'un eski futbolcularından Alan Hansen'ın Manchester United'ın genç oyuncuları hakkında yaptığı "Çocuklarla hiçbir şey kazanamazsınız" yorumunu da hatırlattı.





Paul Ince ve Mark Hughes'un takımdan ayrıldığı dönemde Ryan Giggs, Gary Neville, Paul Scholes ve David Beckham gibi genç oyuncuların takımda daha fazla sorumluluk almaya başladığını belirten Ferguson, sezon sonunda Premier Lig ve FA Cup şampiyonluklarının geldiğini söyledi.





"Genç oyuncuları yeniden kulübe kazandırmak için çok çalışmıştık. Bu gençler Manchester United'ın ruhunu oluşturdu. Yeteneklerinin yanı sıra büyük bir arzuları vardı."





Beckham'ı Preston North End'e kiralık gönderdiği dönemi de anlatan Ferguson, genç oyuncunun bu kararı kendisini takımdan göndermek istediği şeklinde yorumladığını ancak durumun böyle olmadığını ifade etti.





Genç futbolculara şans vermenin önemini vurgulayan Ferguson, "Gençlere fırsat verirseniz iki şey olur: Gerçek yıldızlara dönüşürler ve teknik direktörlerine sadık kalabilirler." değerlendirmesinde bulundu.



