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Wembanyama: "Bahis reklamı yapan oyuncuları görmek üzücü"

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, sporcuların taraftarlar üzerindeki etkisini gerekçe göstererek hiçbir zaman bir spor bahis şirketiyle reklam anlaşması yapmayacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 13:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wembanyama: 'Bahis reklamı yapan oyuncuları görmek üzücü'
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San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, sporcuların taraftarlar üzerindeki etkisini gerekçe göstererek hiçbir zaman bir spor bahis şirketiyle reklam anlaşması yapmayacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bir bahis şirketiyle iş birliğine gidip gitmeyeceği sorulan Fransız yıldız, Jared Weiss'ın aktardığına göre net bir yanıt verdi:

"Kesinlikle hayır. Açıkçası bazı oyuncuların bunun reklamını yaptığını görmek çok üzücü."

Wembanyama, sponsorluklara yaklaşımının yalnızca bahis şirketleriyle sınırlı olmadığını da ortaya koydu. NBA'in en çok tanınan genç yıldızlarından biri olan oyuncu, kişisel değerleriyle örtüşmediğini düşündüğü yüksek kazançlı teklifleri daha önce de geri çevirmişti.

Yıldız oyuncu, sporcuların asıl gücünün kazandıkları paradan çok insanlara örnek olabilmeleri olduğunu vurguladı:

"Elbette milyonlarca dolar kazanıyoruz. Ama en büyük gücümüz bu değil. En büyük gücümüz insanlara ilham vermek. Bunu iyi yönde de kötü yönde de yapabiliriz. Ben iyi yönde ilham vermek istiyorum. Yapabileceğim en etkili şey bu."

Wembanyama'nın temsilcileri de daha önce, oyuncunun basketbola odaklanabilmesi için ticari yükümlülüklerini bilinçli olarak sınırladıklarını açıklamıştı.

Fransız yıldızla gençlik yıllarından bu yana çalışan Agence Comsport'un kurucu ortaklarından Jeremy Medjana, önceliklerinin Wembanyama'nın gelişimine, toparlanmasına ve maç hazırlıklarına odaklanmasını sağlamak olduğunu belirtmişti.

Bu yaklaşım, Wembanyama NBA'e gelmeden önce de geçerliydi. Medjana, oyuncu Fransa'da profesyonel olarak forma giyerken içecek şirketleri ve diğer büyük markaların milyonlarca dolarlık tekliflerle kendisine ulaştığını söylemişti.

Wembanyama'nın gazlı içecekler gibi ürünlerin reklamını yapmayı da reddettiği belirtilirken, Medjana bu tercihi şöyle açıklamıştı:

"Onun imajını Coca-Cola gibi gazlı içeceklerle ilişkilendirmeyeceğiz. Hepsi onunla çalışmak istiyor ama Victor hiçbir zaman gazlı içecek satmayacak. Çünkü çocukları öldürmek istemiyor."

NBA'deki üç sezonunun ardından ligin önde gelen yıldızlarından ve en etkili savunmacılarından biri haline gelen Wembanyama, 2025-26 normal sezonunda 64 maçta 25 sayı, 11,5 ribaund, 3,1 asist ve 3,1 blok ortalamaları yakaladı.

Fransız yıldız, kariyerinde ilk kez All-NBA Birinci Takımı'na seçildiği sezonu Yılın Savunmacısı ödülüyle tamamladı ve MVP oylamasında üçüncü sırada yer aldı.

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