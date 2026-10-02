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Süper Lig erteleniyor mu?

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, hakem dosyasını değerlendirdi ve liglerin erteleneceğini iddia etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 10:36 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 11:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig erteleniyor mu?
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Süper Lig erteleniyor mu?
Türk futbolundaki hakemler dosyasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması devam ederken, Türkiye'de liglerin ertelenebileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FERHAT GÜNDOĞDU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi.

MHK Başkanı Gündoğdu ve 6 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, verdiği ifadede üzerine atılan tüm suçlamaları reddetti.

HAKEM YASİN KOL GÖZALTINA ALINDI!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ardından Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol da perşembe akşamı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı. Hakem Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi.

LİGLER ERTELENECEK İDDİASI!

Bu gelişmelerle birlikte eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den de "Ligler ertelenecek." iddiası geldi.

Hakemler dosyası kapsamında ifade veren isimlerden biri olan Bitnel, yaşanan gelişmelerin ardından hakemlerin gözaltına alınmasıyla ilgili sürecin devam edebileceğini söyledi.

Hakemlerle ilgili daha fazla gözaltı beklediğini söyleyen Deniz Ateş Bitnel, bu şartlarda liglerin de erteleneceğini söyledi. Eski hakem Bitnel, "Bu lig oynanmaz ve muhtemelen lig ertelenecek." diye konuştu. 

TFF'DE ORTALIK TOZ DUMAN

Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa furyası başladı. Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen TFF yöneticisi Ural Aküzüm'ün istifasıyla başlayan süreç, furyaya dönüştü. Yönetimden 4 isim ayrılırken, 4 farklı kuruldan 8 kişi daha istifasını sundu. 6 asil yöneticinin de istifa etmesi bekleniyor... Bu istifaların gerçekleşmesi hâlinde Hacıosmanoğlu yönetimindeki çözülmenin çok daha ciddi bir boyuta ulaşmış olacak.

SEÇİM KAÇINILMAZ

MHK operasyonu, bahis soruşturması, peş peşe gelen istifalar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini büyük bir krizle karşı karşıya bıraktı. Federasyon içinde başlayan çözülmenin devam etmesi durumunda olağanüstü genel kurul kaçınılmaz görünüyor. Bu arada 2. ve 3. liglerle birlikte bahis soruşturması kapsamında ceza alma ihtimali bulunan bazı kulüp başkanları ve yöneticilerinin, görevlerini sürdürememe riski yüzünden olağanüstü seçimi desteklediği, yeni bir federasyon yönetimiyle "beyaz sayfa" açılması yönünde hareket etmeyi planladıkları ileri sürülüyor.

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