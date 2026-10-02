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Ceza sahasında taht Osimhen'in

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'in ilk 6 haftasında rakip ceza sahasında topla buluşma sayısında zirvede yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 09:09
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Ceza sahasında taht Osimhen'in
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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de ilk 6 haftanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

OptaCan verilerine göre Nijeryalı golcü, rakip ceza sahasında 44 kez topla buluşarak bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

GREENWOOD VE SALAH TAKİPTE

Osimhen'i 36'şar kezle Fenerbahçeli Mason Greenwood ve Trabzonsporlu Muhammed Salah takip etti.

Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard ise rakip ceza sahasında 30 kez topla buluştu.

Osimhen, rakip kaleye yakın bölgelerdeki etkinliğiyle ilk 6 haftada dikkat çekti. 

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