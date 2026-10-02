Ceza sahasında taht Osimhen'in

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de ilk 6 haftanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
OptaCan verilerine göre Nijeryalı golcü, rakip ceza sahasında 44 kez topla buluşarak bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.
GREENWOOD VE SALAH TAKİPTE
Osimhen'i 36'şar kezle Fenerbahçeli Mason Greenwood ve Trabzonsporlu Muhammed Salah takip etti.
Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard ise rakip ceza sahasında 30 kez topla buluştu.
Osimhen, rakip kaleye yakın bölgelerdeki etkinliğiyle ilk 6 haftada dikkat çekti.