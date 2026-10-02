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Ederson bu sezon duvar oldu!

Fenerbahçe'de geçen sezonun son bölümünde taraftarların tepkisini çeken Ederson, bu sezon ise bambaşka bir kimlik ortaya koyuyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 09:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ederson bu sezon duvar oldu!
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu sezon performansıyla fark yaratıyor...

Geçen sezon Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarındaki davranışları nedeniyle taraftarların hışmına uğrayan Ederson, genel olarak da performansından dolayı ağır bir şekilde eleştirilmişti. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılacakken başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle birlikte bu kararından vazgeçen Brezilyalı eldiven, aldığı destek sayesinde performansını da yükseltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2025-26 sezonundaki ilk 5 lig maçında yüzde 61'lik kurtarış oranı yakalayan 33 yaşındaki kaleci, bu sezon ligdeki ilk 5 maçta yüzde 80'e ulaştı. Kalesine gelen 20 isabetli şutun, 16'sını çıkaran Brezilyalı eldiven, gösterdiği performansla da taraftarların güvenini yeniden kazandı.

Geçen sezon Manchester City'den 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ederson'un Fenerbahçe'yle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.  

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