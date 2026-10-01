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Ferhat Gündoğdu'ya imza ve tazminat kalkanı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MHK'yi göreve getirirken, 8 üyeden "istifa" mektubunu peşin peşin aldığı, sadece Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir taahhüdünün bulunmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle de TFF Yönetimi'nin Gündoğdu için eli kolu bağlandı. Ancak kendisi isterse ayrılabilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 09:13 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 09:18
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Ferhat Gündoğdu'ya imza ve tazminat kalkanı
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Ferhat Gündoğdu'ya imza ve tazminat kalkanı
Yıllardır TFF'nin kuruluşu sırasında yazılı olmayan gelenek, her kurula girenden gerektiğinde kullanılmak üzere boş istifa dilekçesi almasıydı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nitekim Merkez Hakem Kurulu'nda mevcut yönetimden ayrılan Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım da, 16 Eylül 2025'te, kendi inisiyatifleri olmamasına rağmen, görevden ayrıldıkları yönünde açıklama yapılmıştı. Üç gün önce Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK ile ilgili gündemi sarsan soruşturma, yeni isimlerin görevden alınıp alınmayacağı tartışmasını gündeme getirirdi.

Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre; Ancak ortaya çok ilginç bir detay çıktı. MHK'nin 8 kurul üyesinden istifa dilekçesi alınırken, Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir taahhütte bulunmadığı öğrenildi. TFF ana statüsünün 43. maddesine göre, MHK Başkanı ve üyeleri istifa etmedikçe görevden alınamaz hükmü içerdiği için TFF çaresiz kaldı.

TAZMİNAT 15 MİLYON LİRA

Federasyon ve MHK tarihinde Gündoğdu, üç yıllık sözleşme imzalayan ilk kurul başkanı olarak kayıtlara geçmişti. MHK Başkanı'nın bu sözleşmeden kaynaklı yaklaşık 15 milyon lira da tazminat hakkı bulunduğu ifade edildi.

ZORLU BİR SÜREÇ VAR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için soruşturma açabilmesi için uzun bir süreç bulunuyor.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 81. maddesine göre, "TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF kurullarının başkan ve üyeleri ile TFF çalışanları hakkında TFF Yönetim Kurulu ihbar üzerine ya da re'sen öğrendiği ve ciddi bulduğu bu talimat kapsamındaki disiplin ihlali iddialarını incelenmesi için öncelikle TFF Etik Kurul'una sevk eder. Etik Kurulu, yaptığı inceleme neticesinde raporunu TFF Başkanlığı'na sunar. TFF Yönetim Kurulu, Etik Kurulu raporunu değerlendirir ve gerek gördüğü takdirde disiplin yargılaması yapılması amacıyla bu kişilerin Disiplin Kurulu'na sevkine karar verir" deniyor.

Bu da TFF'nin hemen karar almasını zorlaştırıyor. 


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