PFDK'ye sevk edilmişti! Ural Aküzüm istifa etti

Galatasaray'da görev yaptığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti.

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calendar 30 Eylï¿½l 2026 19:19 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylï¿½l 2026 20:06
Haber: AA
PFDK'ye sevk edilmişti! Ural Aküzüm istifa etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiği Ural Aküzüm, TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF Hukuk Müşavirliği, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış 448 kişiyi görev aldığı dönemde "bahis oynadığı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti.

Galatasaray'da görev aldığı süreçte "bahis oynadığı" iddiasıyla disipline verilen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini söyledi.

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