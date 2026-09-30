Son NBA şampiyonu New York Knicks'in yeni pivotu Andre Drummond, çocukluğunda taraftarı olduğu takımda yeni bir şampiyonluk mücadelesine hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE New York yakınlarında büyüyen Drummond, Knicks'in şampiyon olabilecek bir kadro kurduğunu geçen sezon rakip olarak karşılarına çıktığında fark ettiğini anlattı.
Geçen sezon Philadelphia 76ers forması giyen tecrübeli pivot, Knicks'in Doğu Konferansı yarı finalinde takımını dört maçta elemesine tanıklık etti. Bu seri, New York ekibinin playoff tarihinin en baskın performansına dönüşen yürüyüşünün ilk bölümünde yer aldı.
Drummond, salı günü yaptığı açıklamada o dönemi şu sözlerle anlattı:
"Serimizden sonra bir arkadaşıma, 'Bence bunlar işi sonuna kadar götürüp şampiyon olabilir' diyordum. Nitekim sonunda başardılar."
Drummond şimdi, şampiyonluğunu korumaya çalışacak Knicks'in ana kadrosundaki tek önemli yeni isim konumunda bulunuyor.
Tecrübeli pivot, Karl-Anthony Towns'ın yedeği olarak görev yapan ve Boston Celtics'e giden Mitchell Robinson'ın yerini doldurmak üzere kadroya katıldı.
Knicks'te en uzun süredir forma giyen oyuncu olan Robinson, savunması ve ribaund katkısıyla takımın önemli parçalarından biriydi. Drummond'ın bu alanlarda Robinson'ın sunduğu katkıyı birebir karşılayıp karşılayamayacağı belirsiz olsa da New York ekibi, yeni pivotunun farklı yönleriyle takıma değer katacağına inanıyor.
Takım kaptanı Jalen Brunson, Drummond'ın kendi oyununu ortaya koymasına destek olacaklarını belirtti:
"Mitch'in hepimizin kalbinde çok özel bir yeri vardı. Bence Andre'nin içinde bulunduğu durumun en güzel yanı şu: Buraya Mitch olmak için gelmiyor, kendisi olmak için geliyor. Bu yüzden sahaya çıkıp kendi oyununu oynaması için ona güven vermeliyiz."
Robinson'ı kaybeden Knicks, önemli yedekleri Landry Shamet, Jose Alvarado ve Jordan Clarkson'ı ise kadrosunda tuttu. İlk beşin de iki sezondur birlikte oynadığı takımda, yaklaşık 2,11 metre boyundaki Drummond'ın gelişi başlıca değişiklik oldu.
Brunson, yaz aylarında Drummond'ı doğum günü partisine davet ederek yeni takım arkadaşına diğer oyuncularla tanışma fırsatı sundu. Drummond, daha önce Brunson ile yalnızca karşılaştıklarında selamlaştıklarını söyledi.
NBA'de geride bıraktığı 14 sezon boyunca Knicks'in mevcut çekirdek kadrosundaki hiçbir oyuncuyla aynı takımda forma giymeyen Drummond, buna rağmen organizasyona yabancı değil.
New York yakınlarındaki Mount Vernon'da doğan, daha sonra Connecticut'a taşınan ve UConn'da bir sezon oynayan Drummond için bu yaz seçeneklerini değerlendirirken en cazip adres, çocukluğunda desteklediği takım oldu.
Drummond, kararını şu sözlerle açıkladı:
"Kariyerimin geldiği nokta ve bu takımın az önce başardığı şey düşünüldüğünde, en mantıklı tercih buydu. Daha yeni şampiyon oldular. Benim katılmam, tecrübemle sağlayacağım liderlik ve takıma getireceklerim göz önüne alındığında, buraya gelmek benim ve ailem için en doğru karardı."
Kariyeri boyunca 12,1 sayı ve 11,9 ribaund ortalamaları yakalayan Drummond, dört kez NBA ribaund kralı oldu. Lige girdiği 2012 yılından bu yana Drummond'dan daha fazla toplam ribaund alan tek oyuncu LeBron James oldu.
Bununla birlikte 33 yaşındaki pivot, daha önce oynadığı altı NBA takımında, ana kadroya katılan tek önemli yeni oyuncu olduğu benzer bir durum hatırlamadığını söyledi:
"Sanki gruba sonradan katılan ve uyum sağlamaya çalışan biriyim. Ama arkadaşlar beni çok sıcak karşılıyor."
Knicks başantrenörü Mike Brown ise Drummond'ın takıma uyum sağlayacağından emin:
"O tecrübeli bir oyuncu. Birkaç farklı takımda pek çok şeyi yaşadı ve tecrübe etti."
Drummond, kariyerinin ilerleyen döneminde oyununa yeni özellikler eklemeyi de sürdürüyor. İlk 13 sezonunda toplam 18 üçlük isabeti bulan tecrübeli pivot, 2025-26 sezonunda 32 üçlük kaydetti.
Drummond, fırsat bulduğunda bu şutu kullanmaya devam edeceğini belirterek takıma sunabileceği katkıyı şöyle anlattı:
"Hâlâ çok yüksek seviyede ribaund alabiliyorum. Artık üç sayılık şutum da var ve ikili oyunları iyi savunabiliyorum. Bütün bunların yanında soyunma odasında takıma olumlu katkı veren biriyim. Beni bu ligde tutan şey de bunların bütünü."
Geçen sezon Philadelphia 76ers forması giyen tecrübeli pivot, Knicks'in Doğu Konferansı yarı finalinde takımını dört maçta elemesine tanıklık etti. Bu seri, New York ekibinin playoff tarihinin en baskın performansına dönüşen yürüyüşünün ilk bölümünde yer aldı.
Drummond, salı günü yaptığı açıklamada o dönemi şu sözlerle anlattı:
"Serimizden sonra bir arkadaşıma, 'Bence bunlar işi sonuna kadar götürüp şampiyon olabilir' diyordum. Nitekim sonunda başardılar."
Drummond şimdi, şampiyonluğunu korumaya çalışacak Knicks'in ana kadrosundaki tek önemli yeni isim konumunda bulunuyor.
Tecrübeli pivot, Karl-Anthony Towns'ın yedeği olarak görev yapan ve Boston Celtics'e giden Mitchell Robinson'ın yerini doldurmak üzere kadroya katıldı.
Knicks'te en uzun süredir forma giyen oyuncu olan Robinson, savunması ve ribaund katkısıyla takımın önemli parçalarından biriydi. Drummond'ın bu alanlarda Robinson'ın sunduğu katkıyı birebir karşılayıp karşılayamayacağı belirsiz olsa da New York ekibi, yeni pivotunun farklı yönleriyle takıma değer katacağına inanıyor.
Takım kaptanı Jalen Brunson, Drummond'ın kendi oyununu ortaya koymasına destek olacaklarını belirtti:
"Mitch'in hepimizin kalbinde çok özel bir yeri vardı. Bence Andre'nin içinde bulunduğu durumun en güzel yanı şu: Buraya Mitch olmak için gelmiyor, kendisi olmak için geliyor. Bu yüzden sahaya çıkıp kendi oyununu oynaması için ona güven vermeliyiz."
Robinson'ı kaybeden Knicks, önemli yedekleri Landry Shamet, Jose Alvarado ve Jordan Clarkson'ı ise kadrosunda tuttu. İlk beşin de iki sezondur birlikte oynadığı takımda, yaklaşık 2,11 metre boyundaki Drummond'ın gelişi başlıca değişiklik oldu.
Brunson, yaz aylarında Drummond'ı doğum günü partisine davet ederek yeni takım arkadaşına diğer oyuncularla tanışma fırsatı sundu. Drummond, daha önce Brunson ile yalnızca karşılaştıklarında selamlaştıklarını söyledi.
NBA'de geride bıraktığı 14 sezon boyunca Knicks'in mevcut çekirdek kadrosundaki hiçbir oyuncuyla aynı takımda forma giymeyen Drummond, buna rağmen organizasyona yabancı değil.
New York yakınlarındaki Mount Vernon'da doğan, daha sonra Connecticut'a taşınan ve UConn'da bir sezon oynayan Drummond için bu yaz seçeneklerini değerlendirirken en cazip adres, çocukluğunda desteklediği takım oldu.
Drummond, kararını şu sözlerle açıkladı:
"Kariyerimin geldiği nokta ve bu takımın az önce başardığı şey düşünüldüğünde, en mantıklı tercih buydu. Daha yeni şampiyon oldular. Benim katılmam, tecrübemle sağlayacağım liderlik ve takıma getireceklerim göz önüne alındığında, buraya gelmek benim ve ailem için en doğru karardı."
Kariyeri boyunca 12,1 sayı ve 11,9 ribaund ortalamaları yakalayan Drummond, dört kez NBA ribaund kralı oldu. Lige girdiği 2012 yılından bu yana Drummond'dan daha fazla toplam ribaund alan tek oyuncu LeBron James oldu.
Bununla birlikte 33 yaşındaki pivot, daha önce oynadığı altı NBA takımında, ana kadroya katılan tek önemli yeni oyuncu olduğu benzer bir durum hatırlamadığını söyledi:
"Sanki gruba sonradan katılan ve uyum sağlamaya çalışan biriyim. Ama arkadaşlar beni çok sıcak karşılıyor."
Knicks başantrenörü Mike Brown ise Drummond'ın takıma uyum sağlayacağından emin:
"O tecrübeli bir oyuncu. Birkaç farklı takımda pek çok şeyi yaşadı ve tecrübe etti."
Drummond, kariyerinin ilerleyen döneminde oyununa yeni özellikler eklemeyi de sürdürüyor. İlk 13 sezonunda toplam 18 üçlük isabeti bulan tecrübeli pivot, 2025-26 sezonunda 32 üçlük kaydetti.
Drummond, fırsat bulduğunda bu şutu kullanmaya devam edeceğini belirterek takıma sunabileceği katkıyı şöyle anlattı:
"Hâlâ çok yüksek seviyede ribaund alabiliyorum. Artık üç sayılık şutum da var ve ikili oyunları iyi savunabiliyorum. Bütün bunların yanında soyunma odasında takıma olumlu katkı veren biriyim. Beni bu ligde tutan şey de bunların bütünü."