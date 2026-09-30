Trabzonspor'da goller yabancılardan!

Trabzonspor'un ilk 6 haftadaki tüm golleri yabancı oyunculardan geldi. Bordo-mavililerde Muhammed Salah, en çok fileleri havalandıran isim oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 10:41
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da goller yabancılardan!
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Süper Lig'de ilk 6 hafta geride kalırken Trabzonspor'un hücumdaki yabancı oyuncu ağırlığı dikkat çekti. Bordo Mavililer, bu süreçte rakip fileleri 13 kez havalandırırken attığı gollerin tamamı yabancı futbolculardan geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SALAH DİKKAT ÇEKTİ

Sezona teknik direktör değişikliğiyle başlayan Karadeniz ekibi, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Gol yükünü ise büyük ölçüde Muhammed Salah çekti. Mısırlı yıldız, 7 golle takımının en skorer ismi olurken, toplam gollerin yarısından fazlasına tek başına imza attı.

GEÇEN SEZON FARKLIYDI

Salah'ı 2'şer golle Paul Onuachu ve Saviolo takip etti. Muçi ile Dju da birer kez fileleri havalandırdı. Geçen sezonun aynı döneminde ise tablo oldukça farklıydı. Trabzonspor ilk 6 haftada yalnızca 5 gol atmış, bunlar üç farklı oyuncudan gelmişti. Onuachu 3, Augusto ve Saviç ise 1'er gol kaydetmişti.

Bu sezon hem gol sayısının 13'e yükselmesi hem de skor üreten oyuncu sayısının 5'e çıkması, Karadeniz ekibinin hücumdaki üretkenliğinin belirgin biçimde artığını ortaya koydu. Özellikle Salah'ın kısa sürede skor yükünü üstlenmesi, Trabzonspor'un hücum planında yabancı yıldızların belirleyici rolünü güçlendirdi. Teknik heyet ise bu üretkenliği sezonun ilerleyen bölümünde daha fazla oyuncuya yaymayı hedefliyor.  



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