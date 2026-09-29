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UEFA'dan kulüplere para yağacak!

UEFA, 2024-2025 sezonunda milli takımlara futbolcu gönderen kulüplere para dağıtacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 23:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA'dan kulüplere para yağacak!
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UEFA, 2024-2025 sezonunda Uluslar Ligi'nde mücadele eden milli takımlara oyuncu gönderen kulüplere para dağıtacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA'ya bağlı futbol federasyonlarında yer alan 611 kulübe toplamda 31,5 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, "Ödemeler, 2024-2025 ve 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi ile UEFA EURO 2028 Elemeleri'nde milli takımlara oyuncu gönderen kulüplere ayrılan 104 milyon avroluk kaynağın bir parçasını oluşturuyor. Buna göre kulüplere, Uluslar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçlarında milli takım kadrosunda yer alan her uygun oyuncu için maç başına 3 bin 845 avro ödeme yapılacak. EURO 2028'de ise ödeme, oyuncu başına günlük olarak hesaplanacak." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, turnuvaya 16 futbolcu gönderen Almanya temsilcisi RB Leipzig'in 353 bin avro ile en çok para kazanan kulüp olduğu aktarıldı.

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