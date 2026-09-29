İngiltere, Çekya'yı iki golle devirdi!

UEFA Uluslar Ligi Lig A 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Çekya ile karşı karşıya geldi.
Fortuna Arena'da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GORDON PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Çekya 25. dakikada Pavel Sulc'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
İngiltere, 47. dakikada Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçti. Golün asistini Trent Alexander-Arnold yaptı.
KANE SKORU BELİRLEDİ
İngiltere, 69. dakikada Harry Kane'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Fortuna Arena'da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GORDON PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Çekya 25. dakikada Pavel Sulc'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
İngiltere, 47. dakikada Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçti. Golün asistini Trent Alexander-Arnold yaptı.
KANE SKORU BELİRLEDİ
İngiltere, 69. dakikada Harry Kane'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.