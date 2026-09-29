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İngiltere, Çekya'yı iki golle devirdi!

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere, deplasmanda 10 kişi kalan Çekya'yı 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 23:37
Fotoğraf: Imago
İngiltere, Çekya'yı iki golle devirdi!
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UEFA Uluslar Ligi Lig A 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Çekya ile karşı karşıya geldi.

Fortuna Arena'da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GORDON PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Çekya 25. dakikada Pavel Sulc'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

İngiltere, 47. dakikada Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçti. Golün asistini Trent Alexander-Arnold yaptı.

KANE SKORU BELİRLEDİ

İngiltere, 69. dakikada Harry Kane'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

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