Serdal Adalı'dan MHK Başkanlığı için flaş öneri!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor ekranlarında siyah-beyazlı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ADALET İSTİYORUZ, AYRICALIK İSTEMİYORUZ"
MHK başkanının gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Serdal Adalı, "MHK başkanın gözaltına alınmasını sabah erken saatlerde duydum. Adli bir konu. Bu konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Adalete güveniyoruz. Adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. Artık iş soruşturma aşamasında. Adalet Bakanımızın paylaşımı sonrasında konunun önemi daha da arttı. Her zaman dediğimiz gibi adalete güveniyoruz. Doğrusu neyse ortaya çıkar inşallah. En başından beri ne söylediysek Adalet Bakanımız da o paralelde bir açıklama yapmış." ifadelerini kullandı.
"SAHA İÇİNDE OYNANAN VE BİTEN BİR OYUN İSTİYORUZ"
Futbolun adil yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Adalı, "İnsanların en büyük eğlencesi futbol. Futbolun adil ve eşit şekilde yönetilmesi lazım. Biz de hoşnut değiliz her maçtan sonra hakem hatalarından bahsetmekten. Amed Sportif Faaliyetler maçından sonra genel olarak doğru bulmasam da konuşma ihtiyacı duydum. Amed yöneticilerine de teşekkür etmek istemiştim. Amed yöneticileri de hakemlerden dert yanmış. Saha içinde oynanan ve biten bir oyun istiyoruz. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sadece bize değil, her takım için aynı şeyleri istiyoruz. Ülkemiz için hayırlısı neyse inşallah o olur." dedi.
MHK'YE FLAŞ ÖNERİ
MHK yapılanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalı, "MHK yapılanmasıyla ilgili çalışmamız yok. Federasyonun vereceği karar. Onlar da Türk futbolunun iyi yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapacaktır. Beşiktaş olarak isim vermeyiz. Bizim isteğimiz düzgün ve adil bir yönetim. Yabancı teknik direktör ve hakem varsa MHK başkanı da olabilir. MHK'yı yönetebilecek çok iyi eski hakemlerimiz var. Yeter ki düzgün ve adil yönetim olsun, bizim için isimler önemli değil." sözlerini sarf etti.
"6 HAFTADA 6 PUANIMIZ GİTTİ"
Hakem kararlarına tepki gösteren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "MHK başkanı istifa etsin diye yüzlerce defa söyledim. Bugün istifa etsin demem bir şey ifade etmez. Geçirdiğimiz 4-5 yılda zor dönemden geçtik. Başkanlar, teknik direktörler değişti. Sahada uğradığımız haksızlıklar maalesef camiamızda çabuk unutuldu. Geride kalan 6 haftada 6 puanımız gitti. Kimsenin itiraz etmediği 6 golümüz iptal oldu. Bunların yarısı olmasa liderdik. Geçmişte uğradığımız haksızlıkları kimse hatırlamıyor. Hakem kararları, camiaların başındaki insanları direkt etkiliyor. İnanılmaz paralar harcıyoruz. Karşılığında güzel futbol oynamak ve başarılı olmak istiyoruz. Bunun engellendiği noktada yapılan hatalar çabuk unutuluyor. Avrupa'da maçlar oynadık, hiç hakem konuşmadık. Başkanlar konuşmadığı için başımıza bunlar geliyor. Diğer başkanların da konuşması lazım. Herkes bir hafta sonrasını düşünüyor. Böyle bir yere varılmaz. Köklü bir düzenleme lazım." açıklamasını yaptı.
"YENİ BİR HEYECAN GELSİN İSTEDİK"
Seçim kararı ve yönetimdeki değişiklikler hakkında konuşan Adalı, "Sezon sonu seçim yapma düşüncem vardı. Tüzük değişikliği hazırlığı vardı, yetişmedi. Yönetim kurulu üyesi sayısını artırmak, görev süresini iki yıla düşürmek, görev süresinde yapılan borçlarda bütçe aşılması halinde başkan ve yönetim kurulunu sorumlu tutan bir çalışmamız vardı. 18 aydır aynı yönetimle çalışıyoruz. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Buraya beni onlar uğurladı. Küsme darılma diye bir şey yok. Çoğu Futbol A.Ş.'de görevlerine devam edecek. Yoruldum diyen oldu, evinden problem yaşayacak duruma gelen oldu. Yetişemiyoruz. Yeni projeler var. Yeni bir heyecan gelsin istedik. Memnun olmadığım ya da ihtiyaçtan değil, yönetim kurulu sayısını artıramadığımız için bir kısmı Futbol A.Ş.'de devam edecek." ifadelerini kullandı.
"DERDİMİZ PARA DEĞİL"
Yeni yönetimin görev dağılımına değinen Adalı, "Yeni yönetim için görevlendirme yapmadık. Mazbatadan sonra yapılacak toplantıda görev dağılımı belirlenecek. Yeni arkadaşların ne konularda faydalı olacaklarını tahmin ediyorum ama yine de kendilerinden de görüş alacağım. İyi bir yönetim kurulu olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem çok iş var. Bu ekiple inşallah 18 ayı sorunsuz şekilde geçiririz. Kimseyi yönetime alırken maddi katkı sağlayacaksın diye konuşmadık ama lazım olduğunda herkes elini cebine atıyor. 18 ay önceki kadar paraya da ihtiyacımız yok. Derdimiz para değil." dedi.
"NE DEVRALDIĞIMIZI ANLATMADIK"
Göreve geldikleri dönemdeki koşulları anlatan Adalı, "Ne devraldığımızı anlatmadık. Utandım anlatmaktan. Bir buçuk sene müsaade istedim. Yeni yeni kendimize geldik. Önümüzdeki dönemi kapsayana bütçe dahilinde hareket edebilmeyi yeni becerebildik. Kulübün o günkü durumu bazı şeylere izin vermiyordu. İlk seçildikten sonra iki genç oyuncu almıştık. O günün şartları onu gerektiriyordu. Elimizden geldiği kadar doğru yapmaya çalıştık. İlla ki hatamız olmuştur. Ben burada olduğum sürece Beşiktaş'ın bir kuruşuna zarar verecek bir işin içinde olmayız." sözlerini sarf etti.
"YENİ YÖNETİCİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"
Yönetim listesini oluşturma süreciyle ilgili konuşan Adalı, "Yönetime girmek isteyen arkadaşlarımız da oldu. Bizim gidip istediğimiz isimler oldu. Bu liste için çok gayret ettim. Beşiktaş'ta yeni yönetici bulmakta biraz zorlanıyoruz. Geçmişte olan olaylar insanları ürkütmüş. Bizden sonra geleceklere emaneti düzgün götürüp teslim edersek gelecekteki başkanlar rahat edecektir. Sosyal medya insanları yönetici olma konusunda ürkütür hale getirmiş." değerlendirmesinde bulundu.
ÖNDER ÖZEN / VINCENZO ITALIANO SÖZLERİ
Önder hoca ve Italiano ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Adalı, "Önder hoca, bir yıl önce Lozan maçı ertesinde göreve başlayacaktı. Lozan'a mağlup olduktan sonra Sergen hoca geldi ve o da başka bir ekiple çalışmak istediğini söyledi. Sergen hocadan sonra aklıma Önder hocadan başka kimse gelmedi. Bana göre en doğru kararı Önder hocayı getirmekte yaptık. Önder hocayla oturduk ve bir an önce teknik direktör işini çözmeliyiz diye konuştuk. Italiano'nun menajeri başka bir takımla anlaşmak üzereyiz dedi. Sonraki gelişmede sıkıntı oluşunca biz devreye girdik ve getirdik. Italiano, başından beri istediği bir isimdi. Kısmet oldu ve aldık. Önder hoca, her konuda Italiano'ya yardımcı oluyor. Üç aydır Önder hocayla beraber yatıp kalkıyorlar. Italiano, Beşiktaş'a çabuk alıştı. İyi de gidiyor. Dünya Kupası varken oyuncu transfer etmek zordur. Her kulüp Dünya Kupası'nı bekledi. Her bölgede üç alternatifli yapılan kadro planlamasında yüzde 90 ilk tercihlerimizi transfer ettik. Limitli parayı dikkatli harcadık. 48 milyon avro transferlere bonservis ödedik. Aşağı yukarı aynı paranın tek bir futbolcuya ödendiği de oldu." ifadelerini kullandı.
"34 FUTBOLCU GÖNDERDİK"
Transfer dönemindeki kadro yapılanmasını değerlendiren Adalı, "Herkes futbol takımının başarısına bakıyor. Proje yapmışsın, borç ödemişsin diye düşünen yok. Faizi düşürelim, borcu azaltalım diye düşündük. 34 futbolcu gönderdik. Aldıklarımız kadar gönderdiklerimiz de ayrı bir konu. Diğer takımlar yollayamıyor. Giden futbolcularla da helalleştik. Görüşerek ayrıldık. Kimse kırgın gitmedi. Planlamamıza sadık kaldık. Profesyonellerin işine karışmadık. Bir tarafta Graf ve ekibi, bir tarafta Önder hoca ve ekibi, diğer tarafta hoca ve ekibi, bir tarafta da Gökhan Keskin ve ben, bu ekip de hata yaparsa o hata kabul olmaz. Çok da dikkatli davrandık. Herkesin hemfikir olmadığı kimseye gitmedik. Bana göre iyi bir transfer dönemi geçirdik." dedi.
"YAPTIĞIMIZ TRANSFERLERDEN MEMNUNUM"
Takımın değeriyle ilgili konuşan Adalı, "Göreve geldiğimizdeki 140 milyon avroluk takımı yollamak istediğinizde elimize 15 milyon avro geçerdi. Bugün 266 milyon avroluk takımımız var. Bugün satıyorum desek üç tanesiyle bu parayı kasaya koyarız. Borç yükseldi de karşılığı var. Buradan bakıldığında doğru yapılan bir planlama var. Yaptığımız transferlerden memnunum." açıklamasında bulundu.
"WILLOCK İÇİN OCAK AYINDA TEKRAR KONUŞACAĞIZ"
Devre arası transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Adalı, "Rakiplerle makas vardı ama düzgün bir planlamayla makas kapandı. Sahada makası kapattık. Takımların piyasa değeri önemli değil. Kalite olarak açılan bir makas yok. Devre arası transferleri için çalışmalarımız devam ediyor. Yaz döneminde alamadığımız oyuncuları, devre arasında almayı planlıyoruz. Willock'u hoca çok istemişti. İki ay sonra oyuncu serbest olacak. 20 milyon pound istedi onu da kabul ettik. Ocak ayında tekrar konuşacağız. O dönem kulübü vermedi. Yerli futbolcu eksiğimiz hala sürüyor. Salih müthiş katkı sağladı. Yerli oyuncu arayışımız devam ediyor. İlhan Fakılı, Önder hoca ve scout ekibimizin çalışmalarıyla ortaya çıktı. Devre arasında eksikleri tamamlarız diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
VLAHOVIC / TROSSSARD SON DURUMU
EMİRHAN TOPÇU / İLHAN FAKILI
Şampiyonluk hedefi ve milli takıma giden futbolcular hakkında konuşan Adalı, "Rakip ayırt etmiyoruz. Lig daha uzun. Hepsiyle mücadele edeceğiz. Herkesin özleminin ne olduğunu biliyorum. Şampiyonluk konuşmak için erken. Hoca ne istediğimizi sorduğunda şampiyonluktan başka bir hedefimiz olmadığını söyledik. Aksini söylediğine bakmayın o ne istediğimizi biliyor. Hoca şampiyonluğu bizden fazla istiyor. Yeni bir takım kurduk. İlk kez birbiriyle oynayan oyuncu grubunu takım haline getiriyoruz. Biraz zamana ihtiyaç var. Hoca tatile gitmedi, milli takıma gitmeyen oyuncular çalışmaya devam etti. Milli takımlardan oyuncularımız sakatlık yaşamadan dönerse daha iyi bir takım göreceğiz diye düşünüyorum. Şampiyonluktan başka bir hayalimiz yok. Milli takıma çok oyuncu vermek gurur verici. Bir yandan da beraber çalışamama durumu var. Vlahovic çalışıyor, tedavisi devam ediyor. Trossard yine aynı şekilde. Bu ara işimize de geldi. Dünkü takımda neden Emirhan oynamadı diye düşündüm. Emirhan başka takımda da olsa fikrim aynı olurdu. Rıdvan'la ilgili de beklentim vardı. Rıdvan'ın sakatlığı geçmişti. İlhan Fakılı, kendi bölgesindeki en iyi iki üç oyuncudan biri. Futbolcularımız milli takımlarda başarılı olsun istiyoruz. Milli takımın teknik ekibinin kararına saygı gösteriyoruz. Keşke dünkü maçı biz kazansaydık." ifadelerini kullandı.
"ÖNDER HOCA VE GRAF UYUMLU ÇALIŞTI"
Graf'ın kulüpteki çalışmalarını değerlendiren Adalı, "Graf'ın Sergen hocanın ekibiyle ilişkisi olmadı ama görevine devam etti. Haftalık raporlar yolladı. Sergen hoca başkasıyla çalışmak istedi biz de saygı gösterdik. Önder hoca da kendisiyle görüştü. Toplantılar yaptılar ve devam etme kararı çıktı. Uyum içinde çalıştılar. Nübel transferinde Graf'ın katkısı oldu. Graf'ın futbol dünyasındaki ağı küçümsenecek gibi değil. Önder hoca ve Graf uyumlu çalıştı. Sıkıntı çıkar diye bekledim ama inanılmaz uyumlu çalıştılar ve başarılı oldular." dedi.
"CAMİA BİR ARAYA GELDİ VE MÜCADELE EDİYOR"
Takımın performansı ve camiadaki birliktelik hakkında konuşan Adalı, "Amed maçında takım iyi değildi ve yorgundu. Avrupa maçlarından sonra normalde pazartesi oynamamız lazımdı. Milli takım toplanacak diye bir gün eksik dinlenerek maça çıktık. Alanya maçında niye mağlup olduğumuz ortada. Amed maçı haricinde önlem alalım diyeceğim bir sıkıntı görmüyorum. Deplasmanda iyi oynadığımız maçlar da var. Evimizde futbolcularımızı oynatan taraftarımız var. Taraftarımız da sezona iyi başladı. Taraftarlarımızı izlemekten maçı kaçırıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok daha gurur duyacakları bir takım izlemeye devam edecekler. Yeter ki inansınlar ve güvensinler. Geride kalan altı maçlık dönemi, çok güzel geçtik. İnşallah bir daha deplasmanda da maç kaybetmeyiz. Camia olarak birliği sağlamak için çok mücadele ettik. Takım ne kadar iyi olursa olsun, camia bir araya gelmeyince istenen noktaya ulaşılmıyor. Dış etkenleri çabuk unutuyoruz. Geçen sezon da takım kötü değildi, eksikti. En az 15 puan kaybettik. O puanlar olsa ligi farklı yerde bitirirdik. Birbirimizle uğraşmaktan dışarıya enerji kalmıyordu. Bu yeni anlaşıldı. Camia bir araya geldi ve mücadele ediyor. İyi niyetli eleştiriye açığız. Beşiktaş ne zaman birlik ve beraberliği sağlamış takım da o zaman bir yerlere gelmiş." değerlendirmesinde bulundu.
"BASKETBOLDA BİR İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ"
Sponsor arayışları ve basketbol takımına değinen Adalı, "Yönetici bulmak kadar sponsor bulmak da zor. Sponsor olmak için gelenler de var. Seçici olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız olayları görüyorsunuz. Basketbol takımımız da yeniden yapılandı. Son maçta yenilsek de basketbol takımımızda ışık gördüm. Eksiğimiz var. Çalışmalar yapıyoruz. Bir iki transfer yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. 13 yıl sonra EuroLeague'e katıldık. Laf olsun diye katılmış olmak istemiyoruz." sözlerini sarf etti.
"YAYIN GELİRİ 500 MİLYON DOLAR CİVARINA GELMELİ"
Yayın ihalesiyle ilgili beklentilerini açıklayan Adalı, "Yayın rakamları iyi değil. 500 milyon dolardan güdük rakamlara geldik. Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nde ve federasyonda yapılan toplantılarda rakamların 500 milyon dolar civarına gelmesi lazım dedik. Büyük kulüpler bir şekilde bütçeyi çevirebiliyor ama Anadolu kulüplerinin başka geliri yok. Eski rakamlara yaklaşmadıktan sonra evet diyebileceğimiz bir durum yok. İstekli firmalar var. Federasyona ve Kulüpler Birliği'ne gelen firmalar var. 150-180 milyonun çok üstünde rakam bekliyoruz. Bu rakamın yükselmesi Anadolu kulüpleri için çok önemli." ifadelerini kullandı.
"TOPLAM 466 MİLYON AVRO ÖDEDİK"
Kulübün borçları ve yapılan ödemeler hakkında bilgi veren Adalı, "130 milyon avro bankalara borcumuz vardı. Bugün rakam 53 milyon avro civarında. Sadece bankalar değil, vergi borcumuz da vardı. Eski yeni vergi borçları kapattık. Toplam 466 milyon avro ödedik. Beşiktaş'ın borcunu 1.5 senede kimse bitiririm demesini böyle bir şey imkansız. 50 milyon avro olan kredi faizi, bugün 5-6 milyon avroya indi. Bu bütçe yaparken rahatlama verdi. Borcu durdurmak önemli. Ondan sonra kademli düşüş öngördük. Bankalara olan borcu vadeye yaydık. Dikilitaş projesinden gelen rakamla kendi kendine kapanacak. Aynı şekilde vergi borçlarını kapatacağız. Üçüncü yılın sonunda bugün konuştuğumuz rakamlar daha aşağıda olacak. Yüzde 40 daha az olabilir." dedi.
"STADIN KAPASİTESİNİ ARTIRMA YOLUNA GİTTİK"
Tesisler ve gayrimenkul projelerine ilişkin konuşan Adalı, "Sancaktep güzel bir tesis. Altyapının bir kısmını oraya taşıdık. Akatlar'ın projesi bitti, ruhsat aşamasına geldik. Maç ve antrenmanların yapılacağı kapalı spor salonu olacak. Dikilitaş'ın bugünlerde temel atma töreni olacaktı. Seçimden sonraya bıraktık. Temel attıktan sonra çalıştığımız araziler var. Parasını verip satın alacağız. Dikilitaş'ın temelini attıktan sonra yeni arazinin proje çalışmalarına başlamak istiyoruz. Gayrimenkul projeleri bir süre daha devam etmek zorunda. Stadın kapasitesini 3500-4000 arasında artırma yoluna gittik. Yeni yönetimde görev alacak bir iki arkadaş sadece yatırım konularına zaman ayıracak. Bu çarkın bu projeler olmadan dönmesi mümkün değil. Dikilitaş projesi için sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Camiam adına teşekkür ediyorum. Murat Kurum bakanımıza, Osman Aşkın Bak bakanımıza teşekkür ediyoruz. Dikilitaş'ın bir kısmı bakanlıktaydı ama orayı bakanlık bize devretti. Karşılığında öğrenci yurdu yapıyoruz. Öğrenci yurdu yapan ilk kulüp olacağız. Bu tip hayırlı işlere diğer kulüpler de umarım el atar. Dikilitaş'tan sonra öğrenci yurdunun da temelini atacağız." açıklamasını yaptı.
"BATUM'DA OYNAMA KONUSUNDA GÖRÜŞMELER OLUMLU"
İsrail takımıyla oynanacak karşılaşmanın yeri ve Avrupa hedefleri hakkında konuşan Adalı, "İsrail takımıyla Batum'da oynama konusunda görüşmeler olumlu. Biz orada oynamayı istiyoruz. Taraftarlarımız kolay bir şekilde gidip gelebilir. UEFA tarafı da bu duruma üzüldü. Gelir kaybı oluyor. UEFA nerede isterseniz yardımcı oluruz dedi. Batum bana daha sıcak geldi. Kimlikle girilebiliyor. Havalimanı yakın. Karayoluyla ulaşım kolay. Resmi olarak cevap gelmedi ama olumsuzluk yok. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Önümüzdeki sezon finale kadar gidebileceğimiz bir hedefimiz var. Bu sene ligde şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLARIMIZ TAKIMA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM ETSİN"
Taraftarlara seslenen Serdal Adalı, "Taraftarlarımız takıma sahip çıkmaya devam etsin. Önümüzde zorlu bir dönem var. Dış etkenler de minimuma inerse önümüz açık. Hedefimiz belli. Hem futbolda hem basketbolda ve diğer branşlarda hedefimiz şampiyonluk. Camiamıza teşekkür ediyorum. İnşallah kalan süremizde Beşiktaş'a faydalı hizmetler yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
MHK başkanının gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Serdal Adalı, "MHK başkanın gözaltına alınmasını sabah erken saatlerde duydum. Adli bir konu. Bu konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Adalete güveniyoruz. Adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. Artık iş soruşturma aşamasında. Adalet Bakanımızın paylaşımı sonrasında konunun önemi daha da arttı. Her zaman dediğimiz gibi adalete güveniyoruz. Doğrusu neyse ortaya çıkar inşallah. En başından beri ne söylediysek Adalet Bakanımız da o paralelde bir açıklama yapmış." ifadelerini kullandı.
"SAHA İÇİNDE OYNANAN VE BİTEN BİR OYUN İSTİYORUZ"
Futbolun adil yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Adalı, "İnsanların en büyük eğlencesi futbol. Futbolun adil ve eşit şekilde yönetilmesi lazım. Biz de hoşnut değiliz her maçtan sonra hakem hatalarından bahsetmekten. Amed Sportif Faaliyetler maçından sonra genel olarak doğru bulmasam da konuşma ihtiyacı duydum. Amed yöneticilerine de teşekkür etmek istemiştim. Amed yöneticileri de hakemlerden dert yanmış. Saha içinde oynanan ve biten bir oyun istiyoruz. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sadece bize değil, her takım için aynı şeyleri istiyoruz. Ülkemiz için hayırlısı neyse inşallah o olur." dedi.
MHK'YE FLAŞ ÖNERİ
MHK yapılanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalı, "MHK yapılanmasıyla ilgili çalışmamız yok. Federasyonun vereceği karar. Onlar da Türk futbolunun iyi yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapacaktır. Beşiktaş olarak isim vermeyiz. Bizim isteğimiz düzgün ve adil bir yönetim. Yabancı teknik direktör ve hakem varsa MHK başkanı da olabilir. MHK'yı yönetebilecek çok iyi eski hakemlerimiz var. Yeter ki düzgün ve adil yönetim olsun, bizim için isimler önemli değil." sözlerini sarf etti.
"6 HAFTADA 6 PUANIMIZ GİTTİ"
Hakem kararlarına tepki gösteren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "MHK başkanı istifa etsin diye yüzlerce defa söyledim. Bugün istifa etsin demem bir şey ifade etmez. Geçirdiğimiz 4-5 yılda zor dönemden geçtik. Başkanlar, teknik direktörler değişti. Sahada uğradığımız haksızlıklar maalesef camiamızda çabuk unutuldu. Geride kalan 6 haftada 6 puanımız gitti. Kimsenin itiraz etmediği 6 golümüz iptal oldu. Bunların yarısı olmasa liderdik. Geçmişte uğradığımız haksızlıkları kimse hatırlamıyor. Hakem kararları, camiaların başındaki insanları direkt etkiliyor. İnanılmaz paralar harcıyoruz. Karşılığında güzel futbol oynamak ve başarılı olmak istiyoruz. Bunun engellendiği noktada yapılan hatalar çabuk unutuluyor. Avrupa'da maçlar oynadık, hiç hakem konuşmadık. Başkanlar konuşmadığı için başımıza bunlar geliyor. Diğer başkanların da konuşması lazım. Herkes bir hafta sonrasını düşünüyor. Böyle bir yere varılmaz. Köklü bir düzenleme lazım." açıklamasını yaptı.
"YENİ BİR HEYECAN GELSİN İSTEDİK"
Seçim kararı ve yönetimdeki değişiklikler hakkında konuşan Adalı, "Sezon sonu seçim yapma düşüncem vardı. Tüzük değişikliği hazırlığı vardı, yetişmedi. Yönetim kurulu üyesi sayısını artırmak, görev süresini iki yıla düşürmek, görev süresinde yapılan borçlarda bütçe aşılması halinde başkan ve yönetim kurulunu sorumlu tutan bir çalışmamız vardı. 18 aydır aynı yönetimle çalışıyoruz. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Buraya beni onlar uğurladı. Küsme darılma diye bir şey yok. Çoğu Futbol A.Ş.'de görevlerine devam edecek. Yoruldum diyen oldu, evinden problem yaşayacak duruma gelen oldu. Yetişemiyoruz. Yeni projeler var. Yeni bir heyecan gelsin istedik. Memnun olmadığım ya da ihtiyaçtan değil, yönetim kurulu sayısını artıramadığımız için bir kısmı Futbol A.Ş.'de devam edecek." ifadelerini kullandı.
"DERDİMİZ PARA DEĞİL"
Yeni yönetimin görev dağılımına değinen Adalı, "Yeni yönetim için görevlendirme yapmadık. Mazbatadan sonra yapılacak toplantıda görev dağılımı belirlenecek. Yeni arkadaşların ne konularda faydalı olacaklarını tahmin ediyorum ama yine de kendilerinden de görüş alacağım. İyi bir yönetim kurulu olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem çok iş var. Bu ekiple inşallah 18 ayı sorunsuz şekilde geçiririz. Kimseyi yönetime alırken maddi katkı sağlayacaksın diye konuşmadık ama lazım olduğunda herkes elini cebine atıyor. 18 ay önceki kadar paraya da ihtiyacımız yok. Derdimiz para değil." dedi.
"NE DEVRALDIĞIMIZI ANLATMADIK"
Göreve geldikleri dönemdeki koşulları anlatan Adalı, "Ne devraldığımızı anlatmadık. Utandım anlatmaktan. Bir buçuk sene müsaade istedim. Yeni yeni kendimize geldik. Önümüzdeki dönemi kapsayana bütçe dahilinde hareket edebilmeyi yeni becerebildik. Kulübün o günkü durumu bazı şeylere izin vermiyordu. İlk seçildikten sonra iki genç oyuncu almıştık. O günün şartları onu gerektiriyordu. Elimizden geldiği kadar doğru yapmaya çalıştık. İlla ki hatamız olmuştur. Ben burada olduğum sürece Beşiktaş'ın bir kuruşuna zarar verecek bir işin içinde olmayız." sözlerini sarf etti.
"YENİ YÖNETİCİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"
Yönetim listesini oluşturma süreciyle ilgili konuşan Adalı, "Yönetime girmek isteyen arkadaşlarımız da oldu. Bizim gidip istediğimiz isimler oldu. Bu liste için çok gayret ettim. Beşiktaş'ta yeni yönetici bulmakta biraz zorlanıyoruz. Geçmişte olan olaylar insanları ürkütmüş. Bizden sonra geleceklere emaneti düzgün götürüp teslim edersek gelecekteki başkanlar rahat edecektir. Sosyal medya insanları yönetici olma konusunda ürkütür hale getirmiş." değerlendirmesinde bulundu.
ÖNDER ÖZEN / VINCENZO ITALIANO SÖZLERİ
Önder hoca ve Italiano ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Adalı, "Önder hoca, bir yıl önce Lozan maçı ertesinde göreve başlayacaktı. Lozan'a mağlup olduktan sonra Sergen hoca geldi ve o da başka bir ekiple çalışmak istediğini söyledi. Sergen hocadan sonra aklıma Önder hocadan başka kimse gelmedi. Bana göre en doğru kararı Önder hocayı getirmekte yaptık. Önder hocayla oturduk ve bir an önce teknik direktör işini çözmeliyiz diye konuştuk. Italiano'nun menajeri başka bir takımla anlaşmak üzereyiz dedi. Sonraki gelişmede sıkıntı oluşunca biz devreye girdik ve getirdik. Italiano, başından beri istediği bir isimdi. Kısmet oldu ve aldık. Önder hoca, her konuda Italiano'ya yardımcı oluyor. Üç aydır Önder hocayla beraber yatıp kalkıyorlar. Italiano, Beşiktaş'a çabuk alıştı. İyi de gidiyor. Dünya Kupası varken oyuncu transfer etmek zordur. Her kulüp Dünya Kupası'nı bekledi. Her bölgede üç alternatifli yapılan kadro planlamasında yüzde 90 ilk tercihlerimizi transfer ettik. Limitli parayı dikkatli harcadık. 48 milyon avro transferlere bonservis ödedik. Aşağı yukarı aynı paranın tek bir futbolcuya ödendiği de oldu." ifadelerini kullandı.
"34 FUTBOLCU GÖNDERDİK"
Transfer dönemindeki kadro yapılanmasını değerlendiren Adalı, "Herkes futbol takımının başarısına bakıyor. Proje yapmışsın, borç ödemişsin diye düşünen yok. Faizi düşürelim, borcu azaltalım diye düşündük. 34 futbolcu gönderdik. Aldıklarımız kadar gönderdiklerimiz de ayrı bir konu. Diğer takımlar yollayamıyor. Giden futbolcularla da helalleştik. Görüşerek ayrıldık. Kimse kırgın gitmedi. Planlamamıza sadık kaldık. Profesyonellerin işine karışmadık. Bir tarafta Graf ve ekibi, bir tarafta Önder hoca ve ekibi, diğer tarafta hoca ve ekibi, bir tarafta da Gökhan Keskin ve ben, bu ekip de hata yaparsa o hata kabul olmaz. Çok da dikkatli davrandık. Herkesin hemfikir olmadığı kimseye gitmedik. Bana göre iyi bir transfer dönemi geçirdik." dedi.
"YAPTIĞIMIZ TRANSFERLERDEN MEMNUNUM"
Takımın değeriyle ilgili konuşan Adalı, "Göreve geldiğimizdeki 140 milyon avroluk takımı yollamak istediğinizde elimize 15 milyon avro geçerdi. Bugün 266 milyon avroluk takımımız var. Bugün satıyorum desek üç tanesiyle bu parayı kasaya koyarız. Borç yükseldi de karşılığı var. Buradan bakıldığında doğru yapılan bir planlama var. Yaptığımız transferlerden memnunum." açıklamasında bulundu.
"WILLOCK İÇİN OCAK AYINDA TEKRAR KONUŞACAĞIZ"
Devre arası transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Adalı, "Rakiplerle makas vardı ama düzgün bir planlamayla makas kapandı. Sahada makası kapattık. Takımların piyasa değeri önemli değil. Kalite olarak açılan bir makas yok. Devre arası transferleri için çalışmalarımız devam ediyor. Yaz döneminde alamadığımız oyuncuları, devre arasında almayı planlıyoruz. Willock'u hoca çok istemişti. İki ay sonra oyuncu serbest olacak. 20 milyon pound istedi onu da kabul ettik. Ocak ayında tekrar konuşacağız. O dönem kulübü vermedi. Yerli futbolcu eksiğimiz hala sürüyor. Salih müthiş katkı sağladı. Yerli oyuncu arayışımız devam ediyor. İlhan Fakılı, Önder hoca ve scout ekibimizin çalışmalarıyla ortaya çıktı. Devre arasında eksikleri tamamlarız diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
VLAHOVIC / TROSSSARD SON DURUMU
EMİRHAN TOPÇU / İLHAN FAKILI
Şampiyonluk hedefi ve milli takıma giden futbolcular hakkında konuşan Adalı, "Rakip ayırt etmiyoruz. Lig daha uzun. Hepsiyle mücadele edeceğiz. Herkesin özleminin ne olduğunu biliyorum. Şampiyonluk konuşmak için erken. Hoca ne istediğimizi sorduğunda şampiyonluktan başka bir hedefimiz olmadığını söyledik. Aksini söylediğine bakmayın o ne istediğimizi biliyor. Hoca şampiyonluğu bizden fazla istiyor. Yeni bir takım kurduk. İlk kez birbiriyle oynayan oyuncu grubunu takım haline getiriyoruz. Biraz zamana ihtiyaç var. Hoca tatile gitmedi, milli takıma gitmeyen oyuncular çalışmaya devam etti. Milli takımlardan oyuncularımız sakatlık yaşamadan dönerse daha iyi bir takım göreceğiz diye düşünüyorum. Şampiyonluktan başka bir hayalimiz yok. Milli takıma çok oyuncu vermek gurur verici. Bir yandan da beraber çalışamama durumu var. Vlahovic çalışıyor, tedavisi devam ediyor. Trossard yine aynı şekilde. Bu ara işimize de geldi. Dünkü takımda neden Emirhan oynamadı diye düşündüm. Emirhan başka takımda da olsa fikrim aynı olurdu. Rıdvan'la ilgili de beklentim vardı. Rıdvan'ın sakatlığı geçmişti. İlhan Fakılı, kendi bölgesindeki en iyi iki üç oyuncudan biri. Futbolcularımız milli takımlarda başarılı olsun istiyoruz. Milli takımın teknik ekibinin kararına saygı gösteriyoruz. Keşke dünkü maçı biz kazansaydık." ifadelerini kullandı.
"ÖNDER HOCA VE GRAF UYUMLU ÇALIŞTI"
Graf'ın kulüpteki çalışmalarını değerlendiren Adalı, "Graf'ın Sergen hocanın ekibiyle ilişkisi olmadı ama görevine devam etti. Haftalık raporlar yolladı. Sergen hoca başkasıyla çalışmak istedi biz de saygı gösterdik. Önder hoca da kendisiyle görüştü. Toplantılar yaptılar ve devam etme kararı çıktı. Uyum içinde çalıştılar. Nübel transferinde Graf'ın katkısı oldu. Graf'ın futbol dünyasındaki ağı küçümsenecek gibi değil. Önder hoca ve Graf uyumlu çalıştı. Sıkıntı çıkar diye bekledim ama inanılmaz uyumlu çalıştılar ve başarılı oldular." dedi.
"CAMİA BİR ARAYA GELDİ VE MÜCADELE EDİYOR"
Takımın performansı ve camiadaki birliktelik hakkında konuşan Adalı, "Amed maçında takım iyi değildi ve yorgundu. Avrupa maçlarından sonra normalde pazartesi oynamamız lazımdı. Milli takım toplanacak diye bir gün eksik dinlenerek maça çıktık. Alanya maçında niye mağlup olduğumuz ortada. Amed maçı haricinde önlem alalım diyeceğim bir sıkıntı görmüyorum. Deplasmanda iyi oynadığımız maçlar da var. Evimizde futbolcularımızı oynatan taraftarımız var. Taraftarımız da sezona iyi başladı. Taraftarlarımızı izlemekten maçı kaçırıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok daha gurur duyacakları bir takım izlemeye devam edecekler. Yeter ki inansınlar ve güvensinler. Geride kalan altı maçlık dönemi, çok güzel geçtik. İnşallah bir daha deplasmanda da maç kaybetmeyiz. Camia olarak birliği sağlamak için çok mücadele ettik. Takım ne kadar iyi olursa olsun, camia bir araya gelmeyince istenen noktaya ulaşılmıyor. Dış etkenleri çabuk unutuyoruz. Geçen sezon da takım kötü değildi, eksikti. En az 15 puan kaybettik. O puanlar olsa ligi farklı yerde bitirirdik. Birbirimizle uğraşmaktan dışarıya enerji kalmıyordu. Bu yeni anlaşıldı. Camia bir araya geldi ve mücadele ediyor. İyi niyetli eleştiriye açığız. Beşiktaş ne zaman birlik ve beraberliği sağlamış takım da o zaman bir yerlere gelmiş." değerlendirmesinde bulundu.
"BASKETBOLDA BİR İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ"
Sponsor arayışları ve basketbol takımına değinen Adalı, "Yönetici bulmak kadar sponsor bulmak da zor. Sponsor olmak için gelenler de var. Seçici olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız olayları görüyorsunuz. Basketbol takımımız da yeniden yapılandı. Son maçta yenilsek de basketbol takımımızda ışık gördüm. Eksiğimiz var. Çalışmalar yapıyoruz. Bir iki transfer yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. 13 yıl sonra EuroLeague'e katıldık. Laf olsun diye katılmış olmak istemiyoruz." sözlerini sarf etti.
"YAYIN GELİRİ 500 MİLYON DOLAR CİVARINA GELMELİ"
Yayın ihalesiyle ilgili beklentilerini açıklayan Adalı, "Yayın rakamları iyi değil. 500 milyon dolardan güdük rakamlara geldik. Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nde ve federasyonda yapılan toplantılarda rakamların 500 milyon dolar civarına gelmesi lazım dedik. Büyük kulüpler bir şekilde bütçeyi çevirebiliyor ama Anadolu kulüplerinin başka geliri yok. Eski rakamlara yaklaşmadıktan sonra evet diyebileceğimiz bir durum yok. İstekli firmalar var. Federasyona ve Kulüpler Birliği'ne gelen firmalar var. 150-180 milyonun çok üstünde rakam bekliyoruz. Bu rakamın yükselmesi Anadolu kulüpleri için çok önemli." ifadelerini kullandı.
"TOPLAM 466 MİLYON AVRO ÖDEDİK"
Kulübün borçları ve yapılan ödemeler hakkında bilgi veren Adalı, "130 milyon avro bankalara borcumuz vardı. Bugün rakam 53 milyon avro civarında. Sadece bankalar değil, vergi borcumuz da vardı. Eski yeni vergi borçları kapattık. Toplam 466 milyon avro ödedik. Beşiktaş'ın borcunu 1.5 senede kimse bitiririm demesini böyle bir şey imkansız. 50 milyon avro olan kredi faizi, bugün 5-6 milyon avroya indi. Bu bütçe yaparken rahatlama verdi. Borcu durdurmak önemli. Ondan sonra kademli düşüş öngördük. Bankalara olan borcu vadeye yaydık. Dikilitaş projesinden gelen rakamla kendi kendine kapanacak. Aynı şekilde vergi borçlarını kapatacağız. Üçüncü yılın sonunda bugün konuştuğumuz rakamlar daha aşağıda olacak. Yüzde 40 daha az olabilir." dedi.
"STADIN KAPASİTESİNİ ARTIRMA YOLUNA GİTTİK"
Tesisler ve gayrimenkul projelerine ilişkin konuşan Adalı, "Sancaktep güzel bir tesis. Altyapının bir kısmını oraya taşıdık. Akatlar'ın projesi bitti, ruhsat aşamasına geldik. Maç ve antrenmanların yapılacağı kapalı spor salonu olacak. Dikilitaş'ın bugünlerde temel atma töreni olacaktı. Seçimden sonraya bıraktık. Temel attıktan sonra çalıştığımız araziler var. Parasını verip satın alacağız. Dikilitaş'ın temelini attıktan sonra yeni arazinin proje çalışmalarına başlamak istiyoruz. Gayrimenkul projeleri bir süre daha devam etmek zorunda. Stadın kapasitesini 3500-4000 arasında artırma yoluna gittik. Yeni yönetimde görev alacak bir iki arkadaş sadece yatırım konularına zaman ayıracak. Bu çarkın bu projeler olmadan dönmesi mümkün değil. Dikilitaş projesi için sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Camiam adına teşekkür ediyorum. Murat Kurum bakanımıza, Osman Aşkın Bak bakanımıza teşekkür ediyoruz. Dikilitaş'ın bir kısmı bakanlıktaydı ama orayı bakanlık bize devretti. Karşılığında öğrenci yurdu yapıyoruz. Öğrenci yurdu yapan ilk kulüp olacağız. Bu tip hayırlı işlere diğer kulüpler de umarım el atar. Dikilitaş'tan sonra öğrenci yurdunun da temelini atacağız." açıklamasını yaptı.
"BATUM'DA OYNAMA KONUSUNDA GÖRÜŞMELER OLUMLU"
İsrail takımıyla oynanacak karşılaşmanın yeri ve Avrupa hedefleri hakkında konuşan Adalı, "İsrail takımıyla Batum'da oynama konusunda görüşmeler olumlu. Biz orada oynamayı istiyoruz. Taraftarlarımız kolay bir şekilde gidip gelebilir. UEFA tarafı da bu duruma üzüldü. Gelir kaybı oluyor. UEFA nerede isterseniz yardımcı oluruz dedi. Batum bana daha sıcak geldi. Kimlikle girilebiliyor. Havalimanı yakın. Karayoluyla ulaşım kolay. Resmi olarak cevap gelmedi ama olumsuzluk yok. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Önümüzdeki sezon finale kadar gidebileceğimiz bir hedefimiz var. Bu sene ligde şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLARIMIZ TAKIMA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM ETSİN"
Taraftarlara seslenen Serdal Adalı, "Taraftarlarımız takıma sahip çıkmaya devam etsin. Önümüzde zorlu bir dönem var. Dış etkenler de minimuma inerse önümüz açık. Hedefimiz belli. Hem futbolda hem basketbolda ve diğer branşlarda hedefimiz şampiyonluk. Camiamıza teşekkür ediyorum. İnşallah kalan süremizde Beşiktaş'a faydalı hizmetler yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.