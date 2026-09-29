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Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi!

Anadolu Efes EuroLeague'in 2. haftasında sahasında Real Madrid'i 94-84 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylï¿½l 2026 22:08 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylï¿½l 2026 22:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi!
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EuroLeague'nin 2. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı. Real Madrid ise ikinci yenilgisini yaşadı.

İki takımın da yüksek yüzdeyle oynadığı ve başa baş geçen ilk periyodu Real Madrid 29-27 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci çeyreğin son 3 dakika 40 saniyesinde dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-41 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerin kaydedildiği ve tempolu geçen üçüncü periyotta Real Madrid, farkı 7'ye indirdi. Lacivert-beyazlı takım, son bölüme 72-65 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte boyalı alandan bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid, 37. dakikada farkı 4'e kadar indirdi: 82-78. Kalan bölümde hata yapmayan ve daha iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 94-84 galip ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Anadolu Efes: Strazel 14, James 12, Dozier 18, Saric 10, Fernando 8, Loyd 12, Yusta 3, Russell 5, Malcolm 2, Ercan Osmani 5, Jones 5

Real Madrid: Campazzo 16, Smith 10, Deck 2, Pradilla 4, Tavares 8, Luwawu-Cabarrot, Abalde 3, Okeke 11, Maledon 9, Jantunen 7, Feliz 10, Jones 4

1. Periyot: 27-29

Devre: 53-41

3. Periyot: 72-65

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