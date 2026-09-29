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Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 17:44 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 17:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!
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Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Başkan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.



ASIL ÜYELER

Serdal Adalı'nın asıl yönetim kurulu aday listesinde Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre yer aldı.

YEDEK ÜYELER

Yedek yönetim kurulu aday listesinde ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin yer aldı.

SEÇİM 4 EKİM'DE

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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